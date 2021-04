Diretta Real Madrid Liverpool/ Streaming video tv: da leggenda (Champions League)

DIRETTA REAL MADRID LIVERPOOL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Real Madrid Liverpool, in diretta dallo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas (Madrid), si gioca alle ore 21.00 di stasera, martedì 6 aprile 2021, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Naturalmente sarà una sfida di enorme fascino: la diretta di Real Madrid Liverpool metterà di fronte due squadre che vantano un totale di ben 19 Coppe dei Campioni/Champions League, due leggende dunque del calcio mondiale.

Probabili formazioni Bayern Monaco Psg/ Diretta tv: Flick senza il bomber Lewandowski

Il Real Madrid ha eliminato l’Atalanta agli ottavi, mentre il Liverpool nel turno precedente ha avuto la meglio sul Lipsia: per entrambe la Champions League potrebbe essere il massimo obiettivo stagionale, anche se va detto che il Real Madrid ha ancora legittime ambizioni di inseguire i cugini dell’Atletico nella Liga, mentre è molto più delicata la posizione del Liverpool in Premier League, dove è addirittura a rischio per i Reds un posto fra le prime quattro. Ecco dunque che Real Madrid Liverpool sarà una doppia sfida con enorme importanza sulla stagione di spagnoli e inglesi: come andrà il primo atto?

Probabili formazioni Porto Chelsea/ Diretta tv, Timo Werner sotto ai riflettori

DIRETTA REAL MADRID LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Liverpool sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che va ad aggiungersi a quella riservata agli abbonati Sky, sui canali Sky Sport uno e Sky Sport 252. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video, garantita da Mediaset Play oltre che da Sky Go per gli abbonati alla tv satellitare. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool spicca un problema non da poco per Zinedine Zidane, che dovrà fare a meno di Sergio Ramos a causa di un infortunio rimediato con la sua Nazionale. Al suo posto dovrebbe giocare Nacho, in una difesa completata da Varane ed Eder Militao. Lo schema di riferimento infatti dovrebbe essere un 3-5-2, con Lucas Vazquez e Mendy esterni, Modric, Casemiro e Kroos naturalmente nel cuore del centrocampo del Real Madrid e davanti la coppia formata da Benzema e Vinicius Junior. Sul fronte inglese, Jurgen Klopp deve fare i conti con le ormai consuete assenze nel reparto difensivo di Van Dijk, Gomez e Matip. Il Liverpool dunque potrebbe affidarsi a due centrali di ruolo come Kabak e Phillips, giocando con Fabinho regista in una mediana completata da Thiago Alcantara e Wijnaldum, oppure arretrare il brasiliano ex Monaco sulla linea dei difensori. Il modulo potrebbe essere il solito 4-3-3 con il trio Salah-Firmino-Mané in avanti, oppure un più spregiudicato 4-2-3-1, con l’aggiunta di Diogo Jota. Sicuri del posto Alisson in porta e i due terzini Alexander Arnold e Robertson.

Probabili formazioni Manchester City Borussia Dortmund/ Quote, focus su Hummels

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Liverpool in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. L’equilibrio è quasi perfetto: infatti il segno 2 è quotato a 2,60, mentre in caso di segno 1 si arriva a quota 2,65. Più remunerativo sarebbe il pareggio, dal momento che il segno X è quotato 3,40 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA