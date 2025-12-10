Diretta Real Madrid Manchester City, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Bernabeu per la sesta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY (RISULTATO FINALE 1-2): XABI ALONSO DI NUOVO KO!

Il Real Madrid cade in casa contro il Manchester City per 1-2, peggiorando la situazione di Xabi Alonso, alla seconda sconfitta interna consecutiva. Tutto si decide nel primo tempo: i padroni di casa passano con la prima rete stagionale di Rodrygo, ma gli inglesi ribaltano il risultato grazie a O’Reilly e a un rigore realizzato da Haaland. I Citizens con questa vittoria agganciano il PSG al terzo posto in classifica, per i Blancos è a rischio l’ingresso nella top 8. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ sui canali di Sky Sport che verrà trasmessa in televisione la diretta Real Madrid Manchester City, possedendo ovviamente un abbonamento a Sky. La piattaforma metterà questa sfida a disposizione per i suoi iscritti anche in streaming via Sky Go e lo stesso farà NOW. La gara sarà inoltre disponibile in chiaro su Tv8, canale otto del digitale terrestre.

COURTOIS SALVA SU DOKU!

Il secondo tempo si apre con un’occasione enorme per Cherki, che però calcia addosso al portiere. Rodrygo risponde con un’iniziativa personale, ma il suo tiro è completamente fuori bersaglio. Al 17’ Doku costringe Courtois a una parata in tuffo. Cominciano quindi i cambi: nel Real esce Ceballos per Brahim Díaz, mentre al 25’ Guardiola sostituisce Haaland con Marmoush per dare freschezza all’attacco. (agg. di Fabio Belli)

RIBALTONE DEI CITIZENS!

Il Manchester City ribalta la partita nel finale di primo tempo: al 35’ O’Reilly sfrutta un rimpallo in area e firma l’1-1 con un preciso sinistro all’angolino. Al 43’, dopo la revisione VAR, viene assegnato un rigore per fallo di Rudiger: Haaland lo trasforma con sicurezza, portando gli inglesi sul 2-1. Il primo tempo si chiude quindi con il City in vantaggio. (agg. di Fabio Belli)

DECISIVA UNA GIOCATA DI BELLINGHAM

L’avvio è subito intenso: dopo pochi minuti al Real Madrid viene concesso un rigore poi annullato dal VAR. Foden finisce per primo sul taccuino degli ammoniti, mentre Tchouameni spreca un’occasione di testa su calcio piazzato. Al 28’, però, i Blancos trovano il vantaggio grazie a una bella intuizione di Bellingham, che serve Rodrygo: l’attaccante conclude con freddezza all’angolino e porta il Real sull’1-0. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Scherzando ma non troppo, potremmo dire che ormai da diversi anni non sarebbe omologata un’edizione della Champions League priva della diretta Real Madrid Manchester City. Infatti i precedenti totali sono 14, i primi quattro risalgono al 2012 e al 2016 e di conseguenza non si può certo dire che siano “antichi”, ma certamente il dato più impressionante è che dal 2020 in poi abbiamo altre dieci partite, con gli ottavi di finale del 2019-2020 vinti dal City con un doppio successo, poi una pausa nel 2020-2021 e dal 2021-2022 invece la sfida si è riproposta in tutte le edizioni.

I colpi di scena sono stati infiniti, per il Manchester City spicca la vittoria per 4-0 nella semifinale di ritorno del 2023, anticamera del sospirato trionfo di Pep Guardiola alla guida dei Citizens, ma globalmente più soddisfazioni per il Real Madrid, in alcune circostanze anche in maniera abbastanza rocambolesca. Non l’anno scorso, quando gli spareggi di febbraio videro una chiara affermazione da parte degli spagnoli, che vinsero per 2-3 all’andata a Manchester e per 3-1 al ritorno al Santiago Bernabeu. Questa volta sarà “solo” una partita della fase campionato, ma il fascino della diretta Real Madrid Manchester City resta intatto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID MANCHESTER CITY, LO SPAGNOLO SI GIOCA IL POSTO

Si prospetta come uno scontro fra titani quello in programma con la diretta Real Madrid Manchester City di mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21:00. Presso l’Estadio Santiago Bernabéu i padroni di casa potrebbero perdere qualcosa in più rispetto ai semplici tre punti in palio se non dovessero battere i rivali della sesta giornata.

I Blancos arrivano infatti dalla brutta sconfitta casalinga rimediata per 2 a 0 contro il Celta Vigo nel recente weekend di campionato ed il tecnico Xabi Alonso sembra essere l’indiziato principale a dover pagare per tutti. L’allenatore non sembra convincere i tifosi e l’ambiente in generale e le indiscrezioni indicano che potrebbe essere a rischio esonero.

Il secondo posto nella Liga a quattro lunghezze dal Barcellona capolista non accontenta nessuno a Madrid sebbene le Merengues siano pure in quinta posizione in Champions League con dodici punti, in compagnia di PSG, Bayern Monaco e dell’Inter ma pure qui il KO patito contro il Liverpool ha lasciato l’idea di esser stato un’occasione persa.

Il Real arriva dal 4 a 3 sull’Olympiakos al Pireo in cui Mbappé era stato decisivo segnando tutti e quattro i gol per la sua compagine. Al contrario, il Manchester City è reduce dallo 0 a 2 maturato contro il Bayer Leverkusen, alimentando nuovamente il malumore che aleggiava fino a qualche mese fa. I Citizens, dopo un inizio di stagione decisamente complicato, sembravano aver ritrovato brillantezza fino a portarsi a meno due dall’Arsenal capolista in Premier League. Tuttavia, la formazione guidata da Pep Guardiola continua a non essere estranea ai passi falsi e chissà che oggi possa compierne un altro o riscattarsi invece subito.

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Manchester City: il tecnico Xabi Alonso insisterà sul modulo 4-2-3-1 con Courtois, Valverde, Eder Militao, Raul Asencio e Carreras, Arda Güler e Tchouaméni, Brahim Diaz, Vinicius Jr, Bellingham e Mbappé. Gli inglesi di mister Guardiola si presenteranno invece in campo usando un 4-3-3 con Donnarumma, Matheus Nunes, Gvardiol, Ruben Dias ed O’Reilly, Nicolas Gonzalez, Bernardo Silva e Foden, Cherki, Doku ed Haaland.

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Cosa ci dicono le quote di Sisal in merito al pronostico della diretta Real Madrid Manchester City? I padroni di casa, nonostante il periodo poco felice, dovrebbero essere leggermente favoriti rispetto agli ospiti che hanno comunque ottime chances di aggiudicarsi il successo visto che i segni 1 e 2 sono rispettivamente pagati a 2.50 ed a 2.60. Il pareggio è l’alternativa meno auspicata dai bookmakers che pagano appunto l’x a 3.60.