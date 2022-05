Diretta Real Madrid Manchester City/ Streaming video tv: sfida spettacolo

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY: SPETTACOLO ASSICURATO!

Real Madrid Manchester City, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 4 maggio 2022, si gioca naturalmente allo Stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola per il ritorno della semifinale di Champions League, una sfida che riparte dalla meravigliosa partita d’andata di settimana scorsa in Inghilterra, vinta per 4-3 dal Manchester City che si è preso così un piccolo vantaggio per il match di ritorno, nel quale Pep Guardiola potrà anche pareggiare. Per gli spettatori neutrali, l’auspicio sarà quello di seguire un’altra partita spettacolare su livelli almeno simili all’andata: poi che vinca il migliore…

Carlo Ancelotti ha appena vinto la Liga completando la leggendaria “collezione” dei cinque campionati più importanti, mentre in Premier League per il City tutto è ancora possibile, da questo punto di vista il Real Madrid potrebbe avere un piccolo vantaggio perché la Champions League è la priorità assoluta mentre il Manchester City non può mai allentare la tensione. Già contro il Chelsea era stato grande spettacolo nel precedente incrocio Real-Inghilterra, mentre il Manchester City arriva dai quarti contro l’Atletico, ma la sfida all’altra metà di Madrid si sta rivelando completamente diversa. Che cosa succederà nella diretta di Real Madrid Manchester City?

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Real Madrid Manchester City, essendo la partita del mercoledì, sarà più correttamente una diretta streaming video in esclusiva su Amazon Prime Video, anche se è comunque possibile la diretta tv grazie alla apposita app sulle smart tv di ultima generazione, altrimenti su ogni altro dispositivo dotato di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

Carlo Ancelotti ha ancora qualche nodo da sciogliere nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, in una alternanza di buone e cattive notizie. Nel modulo 4-3-3 spagnolo, ad esempio, davanti al portiere Courtois la retroguardia a quattro dovrebbe vedere titolari Carvajal a destra, Militao e Nacho centrali (entrambi erano squalificati in campionato) in assenza di Alaba e infine Mendy a sinistra. A centrocampo invece il Real Madrid può tornare a schierare il suo trio più classico e consolidato, con Casemiro quindi al fianco di Modric e Kroos; quanto al tridente d’attacco, potrebbe esserci Rodrygo ad agire come ala destra (favorito su Asensio), al fianco dell’intoccabile bomber Benzema e dell’ala sinistra Vinicius Junior.

Pep Guardiola invece recupera Cancelo che all’andata era squalificato e dovrebbe schierarlo come terzino destro titolare nella difesa a quattro che caratterizza il modulo 4-3-3 dei Citizens davanti al portiere Ederson, completata dai due centrali Ruben Dias e Laporte ed infine da Zinchenko come terzino sinistro. L’abbondanza per il Manchester City diventa particolarmente evidente a centrocampo, dove schieriamo una mediana a tre che dovrebbe vedere titolari De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; nomi di lusso a disposizione anche nel tridente d’attacco del Manchester City, che dovrebbe tuttavia vedere inizialmente in campo Mahrez e Foden in appoggio al centravanti Gabriel Jesus, ma ci sono alternative di altissimo livello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Real Madrid Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi partono leggermente favoriti anche se in trasferta: segno 2 quotato infatti a 2,00, mentre poi si sale a 3,90 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Real Madrid.











