DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY/ Video streaming tv: i precedenti sono otto

Mentre si avvicina la diretta di Real Madrid Manchester City, osserviamo che la storia di questa partita è a dire il vero molto breve, il che ci ricorda che per moltissimi anni il Manchester City è stato un comprimario del calcio europeo, a differenza naturalmente del Real Madrid. Negli ultimi anni però gli incroci sono stati frequenti e allora il bilancio si fa interessante: otto partite con tre vittorie per parte più due pareggi, equilibrio che tuttavia non è tale nel numero delle qualificazioni nelle sfide ad eliminazione diretta, che sono state due per il Real Madrid e una sola per il Manchester City. La prima volta fu invece nei gironi 2012: vittoria 3-2 del Real a Madrid e pareggio per 1-1 a Manchester – in entrambe le partite segnò un certo Karim Benzema.

Nelle semifinali 2016 ebbe la meglio il Real Madrid grazie alla vittoria casalinga per 1-0 dopo un pareggio per 0-0 in Inghilterra, la rivincita del Manchester City è arrivata negli ottavi 2020, con doppia vittoria per 2-1 di Pep Guardiola sia all’andata sia al ritorno, che slittò fino ad agosto a causa della pandemia di Coronavirus. Infine il freschissimo ricordo della pirotecnica semifinale di un anno fa, con il 4-3 inglese all’andata a Manchester ribaltato dal clamoroso 3-1 del Real Madrid al Bernabeu, con il City in vantaggio fino al 90’, prima dei gol di Rodrygo e Benzema per portare la sfida ai supplementari, dove è stato di nuovo Rodrygo a firmare il gol decisivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Manchester City sarà visibile anche in chiaro per tutti tramite Canale 5, essendo l’unica partita del martedì, oltre che sui canali di Sky Sport (in questo caso per gli abbonati), per la precisione Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. Inoltre, saranno davvero numerose le possibilità per la diretta streaming video di Real Madrid Manchester City che, come al solito in Champions League, sarà offerta dai servizi Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

REAL MADRID MANCHESTER CITY: SUPER SFIDA!

Real Madrid Manchester City, diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias alle ore 21.00 di questa sera, martedì 9 maggio 2023, si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola per la semifinale d’andata di Champions League. Il Real Madrid nei quarti ha eliminato il Chelsea in maniera netta; il Manchester City però ha dominato il grande scontro con il Bayern e ciò ha rafforzato le speranze dei Citizens di conquistare finalmente la tanto agognata Champions League, che è invece per il Real Madrid una sorta di “giardino di casa” dall’alto di ben 14 Coppe dei Campioni in bacheca per i Blancos.

Nella diretta di Real Madrid Manchester City, i due allenatori Carlo Ancelotti e Pep Guardiola daranno vita a un duello di lusso in panchina che non avrà nulla da invidiare al confronto fra le tante stelle sul campo. Inoltre si tratterà della rivincita della scorsa edizione, quando il Real beffò il City sul filo di lana sempre in semifinale di Champions League (a proposito di tradizione, che sembra un aspetto puramente simbolico ma forse su qualcosa incide davvero), senza dimenticare che la vincitrice di questa semifinale affronterà a Istanbul chi avrà la meglio nell’euro-derby di Milano. Di certo ci aspettiamo due partite all’insegna del grande spettacolo e della qualità, siamo allora davvero curiosi di scoprire quale sarà stasera il primo verdetto dalla diretta di Real Madrid Manchester City…

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

Nelle probabili formazioni per la diretta di Real Madrid Manchester City, ci aspettiamo naturalmente il modulo 4-3-3 da parte di Carlo Ancelotti. La difesa a quattro vedrà Alaba e Rudiger centrali davanti al portiere Courtois, anche perché Militao è squalificato, mentre Carvajal a destra e Nacho a sinistra saranno i due terzini. Lascia ancora qualche dubbio la condizione fisica di Modric, allora ipotizziamo per il Real Madrid a centrocampo Kroos in cabina di regia con Tchouameni e Camavinga ai suoi lati, ma naturalmente potrebbe esserci posto anche per il croato. Infine, sarà Benzema il centravanti nel cuore dell’attacco del Real Madrid, spalleggiato da Valverde e Vinicius jr, dunque rischiano la panchina sia Rodrygo sia Asensio, anche se c’è l’imbarazzo della scelta per mister Ancelotti e Rodrygo si è rafforzato con la doppietta in finale di Coppa del Re.

Modulo a specchio per i Citizens di Pep Guardiola, quindi sarà 4-3-3 anche per gli ospiti inglesi stasera al Bernabeu, con Haaland al centro dell’attacco completato da Bernardo Silva e Grealish, che potrebbero essere i due favoriti per le maglie da titolari come esterni del tridente. Le alternative di lusso non mancano e questo vale anche a centrocampo, dove comunque possiamo ipotizzare Rodri in cabina di regia con al suo fianco De Bruyne e Gundogan in qualità di mezzali di lusso. Proseguendo a ritroso, nella difesa del Manchester City avremo Dias e Akanji che formano la coppia centrale più Walker e Aké terzini per completare il quartetto davanti ad Ederson, che sarà chiaramente il titolare in porta per gli ospiti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Real Madrid Manchester City in base alle quote offerte dall'agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti inglesi e il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno 1 per la vittoria casalinga del Real Madrid e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.











