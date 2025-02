DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY: ANCELOTTI VEDE GLI OTTAVI!

Grande attesa per la diretta Real Madrid Manchester City che, alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio, ci dirà quale delle due corazzate proseguirà la corsa nella Champions League 2024-2025 arrivando agli ottavi, e chi invece si fermerà ai playoff: la partita di andata è stata spettacolare come previsto, abbiamo ancora negli occhi la grande rimonta del Real Madrid che si è preso un 3-2 fondamentale all’Etihad, sancendo l’ennesima rimonta stagionale subita da un Manchester City che rischia di chiudere l’annata in maniera davvero negativa, e che potrebbe realmente essere alla fine del grande ciclo di Pep Guardiola.

Il tema è complesso e meriterebbe un approfondimento maggiore; qui bisogna presentare la diretta Real Madrid Manchester City, e allora possiamo dire che stasera una delle due lascerà la Champions League e di per sé sarà già una grande sorpresa per quanto “forzata” dal sorteggio e dall’andamento del super girone, intanto Carlo Ancelotti ancora una volta ha dimostrato che, pure nell’emergenza infortuni, quando conta è sempre in grado di infondere serenità e convinzione alla sua squadra, che è davvero ad un passo dalla qualificazione agli ottavi e poi diventerebbe ovviamente una minaccia per tutti.

COME VEDERE LA DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda in tv la diretta Real Madrid Manchester City bisogna dire che sarà fornita in chiaro su Tv8; in alternativa i clienti della televisione satellitare potranno comunque assistere alle immagini della partita di Champions League, anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY: LE PROBABILI FORMAZIONI

Buone notizie per Ancelotti: nella diretta Real Madrid Manchester City i blancos ritrovano almeno Rudiger e Alaba e dunque escono leggermente dall’emergenza. Da capire se saranno titolari: in questo caso avremmo una difesa con entrambi centrali, confermando Federico Valverde da terzino e Ferland Mendy a sinistra. Per il resto è da capire come Ancelotti sistemerà il centrocampo: Camavinga-Modric probabile coppia in mezzo ma occhio a Tchouaméni e Dani Ceballos, davanti ovviamente si va con Rodrygo, Bellingham e Vinicius Junior che si piazzano alle spalle di Mbappé.

Da Guardiola aspettiamo di tutto: non nuovo a stravolgimenti anche in emergenza, ha perso Akanji e quindi in difesa può puntare sulla conferma di Stones o Khusanov al fianco di Ruben Dias, con Rico Lewis a destra e Gvardiol sull’altro versante. In mezzo al campo Nico Gonzalez è già diventato il vice-Rodri, Gundogan dovrebbe esserci mentre è un mistero il reparto avanzato, perché Marmoush arriva dalla tripletta al Newcastle ma Savinho, Foden e Bernardo Silva sono giocatori che meritano una maglia, alla fine l’unico certo del posto sembra essere Haaland.

QUOTE E PRONOSTICO REAL MADRID MANCHESTER CITY

È interessante notare che, nelle quote che l’agenzia Snai ha emesso per la diretta Real Madrid Manchester City, il valore posto sul segno 1 per la vittoria dei blancos è esattamente la metà di quanto il segno 2 per il successo dei Citizens vi farebbe guadagnare: siamo rispettivamente a quote da 1,80 e 3,60 volte la posta in palio. Vale abbastanza l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 4,25 volte quello che avrete messo sul piatto.