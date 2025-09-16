Analisi della diretta Real Madrid Marsiglia, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA REAL MADRID MARSIGLIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pochi minuti ci separano dalla diretta Real Madrid Marsiglia, terzo incrocio per Roberto De Zerbi contro i blancos dopo le due sconfitte subite quattro anni fa da allenatore dello Shakhtar Donetsk, ma anche quinta sfida tra le due compagini con il Real Madrid che le ha vinte tutte, per un quadro immacolato. I precedenti risalgono al 2003 e al 2009, in entrambi i casi fase a gironi di Champions League: qui al Bernabeu 22 anni fa avevano segnato Roberto Carlos, Ronaldo Nazario con una doppietta e Luis Figo su rigore.

Real Madrid e Pallone d’Oro, è bufera per la cerimonia/ Perez boicotta France Football come nel 2024!

Il Marsiglia aveva sbloccato con Didier Drogba, poi nel finale aveva accorciato con Daniel Van Buyten; sei anni più tardi la vittoria spagnola era stata ancora più netta, in quel caso un 3-0 con Cristiano Ronaldo grande mattatore e autore di due gol, il terzo (in mezzo alla doppietta di CR7) lo aveva messo a segno Kakà su rigore, la particolarità di questo successo sta nel fatto che le rete reti del Real Madrid erano arrivate nello spazio di sei minuti. Cosa succederà stasera? Scopriamolo: la diretta Real Madrid Marsiglia comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato estero News/ Paixao vola da De Zerbi, Ederson tratta con il Galatasaray (23 luglio 2025)

Diretta Real Madrid Marsiglia, dove vedere in streaming video la partita

Per seguire la diretta Real Madrid Marsiglia in programma alle 21.00 sarà obbligatorio essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport, unica rete che manda in onda le partite delle coppe europee e che in questo caso farà affidamento ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena per la Diretta Gol e Sky Sport (canale 253), sarà poi disponibile anche lo streaming grazie a SkyGo e NowTv.

Real Madrid Marsiglia, Xabi Alonso cerca la quinta vittoria consecutiva

Alla prima giornata della League Phase della Champions League i blancos giocheranno nel loro Santiago Bernabeu nella diretta Real Madrid Marsiglia che metterà di fronte due allenatori giovani tra i più apprezzati degli ultimi anni per le loro idee di calcio moderno, le merengue arrivano all’esordio in un ottimo momento di forma con quattro successi su altrettante partite ne La Liga, l’ultimo dei quali un 1-2 in casa della Real Sociedad, e cercheranno di vincere ancora per dare un segnale a tutte le avversarie.

Diretta/ Psg Real Madrid (risultato finale 4-0): la chiude Goncalo Ramos! (oggi 9 luglio 2025)

I francesi invece hanno avuto qualche difficoltà nelle prime quattro giornate di Ligue 1, e ora dopo la vittoria 4-0 sul Lorient dovranno affrontare una gara difficilissima ma in cui tutti i giocatori cercheranno di mettersi in mostra per il proprio tecnico e per il grande pubblico, andando a sfidare la squadra più importante del mondo.

Real Madrid Marsiglia, probabili formazioni

Per la diretta Real Madrid Marsiglia i tecnici faranno certamente qualche cambio rispetto all’ultima squadra vista in campo nei rispettivi campionati, non c’è dubbio però che verranno messi in campo i migliori giocatori a disposizione, Xabi Alonso per i suoi blancos sceglierà un 4-2-3-1 con Courtois tra i pali, Carreras e Alexander-Arnold come terzini e Huijsen e Militao coppia di centrali, Valverde e Tchouaméni i due mediani, Mbappé unica punta supportato alle spalle da Vinicius, Arda Guler e Mastantuono. Roberto De Zerbi si metterà a specchio con un 4-2-3-1 con Rulli, Medina, Aguerd, Pavard e Murillo, Hojbjerg e Angel Gomes, Greenwood, O’Riley e Weah, e Aubameyang.

Diretta Real Madrid Marsiglia, quote e pronostico finale

Non c’è dubbio che nella diretta Real Madrid Marsiglia i blancos siano i favoriti per la vittoria finale non solo per i giocatori che hanno a disposizione, di livello nettamente maggiore rispetto a quello dei francesi, ma anche per il certo apporto che i tifosi madridisti danno nelle notti europee. Questa lettura è la stessa che danno i siti di scommesse come bet365 che assegna alla vittoria degli spagnoli una quota di 1.35, nettamente inferiore rispetto al 7.50 fissato per la vittoria degli ospiti, a metà strada c’è poi il pareggio che invece è dato a 5.25, da tenere d’occhio anche gli over visto la sfida potrebbe vedere diversi gol.