Diretta Real Madrid Milano/ Streaming video tv: Olimpia, sfida stellare (Eurolega)

DIRETTA REAL MADRID MILANO: ACONTRO PROIBITIVO PER L’OLIMPIA!

Real Madrid Milano, in diretta dalla capitale spagnola con palla a due fissata alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, è sicuramente il modo ideale per aprire il nuovo anno solare di Eurolega, anche se naturalmente per la massima competizione del basket europeo siamo già arrivati alla diciottesima giornata della lunghissima stagione regolare. La diretta di Real Madrid Milano ci presenterà dunque una di quelle partite che non ha bisogno di particolari presentazioni: è una sfida a dir poco speciale per l’Olimpia di coach Ettore Messina, che a fine dicembre ha sfiorato una vittoria di grande prestigio contro il Cska Mosca, che ha espugnato il Forum di Assago al supplementare, e adesso deve affrontare una nuova sfida stellare contro un’altra corazzata. Se il Cska è primo in classifica, il Real Madrid è infatti secondo con un bilancio di 12-5, mentre Milano è nel gruppone con nove vittorie e sette sconfitte. Andamento che potrebbe anche bastare per i playoff, ma se arrivasse una vittoria a Madrid…

DIRETTA REAL MADRID MILANO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Milano sarà trasmessa su Eurosport 2, salvo variazioni di palinsesto: un appuntamento che sarà comunque riservato agli abbonati della televisione satellitare, e che potranno selezionare questo canale al numero 211 del loro decoder. In alternativa, e sempre avendo sottoscritto un abbonamento, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA REAL MADRID MILANO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Real Madrid Milano, abbiamo già evidenziato le grandi difficoltà che si legano a una partita di questo genere. Tuttavia, l’Olimpia di certo non parte battuta, perché è già riuscita a vincere contro il Real Madrid in questa stagione della Eurolega: certo, in quel caso eravamo al Forum, ma è pure vero che giocando a porte chiuse il fattore campo non è così importante e questa allora potrebbe davvero essere una grande occasione per cercare di vincere a Madrid, un’impresa che sarebbe un grande propellente nella lunga corsa verso i playoff. Da questo punto di vista, Milano ci è già arrivata ad un passo settimana scorsa: battere il Cska è una di quelle vittorie che può far svoltare una intera stagione, anche in termini di consapevolezza dei propri mezzi. Con i russi è andata male, ma adesso l’Olimpia ci può riprovare con il Real Madrid: in fondo, Ettore Messina e i suoi ragazzi sanno già come si fa…



