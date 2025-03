DIRETTA REAL MADRID MILANO: PARTITA FONDAMENTALE!

La diretta Real Madrid Milano rappresenta uno snodo fondamentale per l’Olimpia che, alle ore 20:45 di martedì 25 marzo, sbarca al Wizink Center per la 31^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. Quattro turni per chiudere la regular season, uno scenario più intricato che mai: è una settimana fondamentale per un’Olimpia che giovedì dovrà affrontare il Barcellona e dunque avrà due spareggi, perché la classifica è davvero pazza e ci dice che in questo momento, dal Monaco quarto al Baskonia quattordicesimo, ci sono undici squadre tutte raccolte nello spazio di cinque vittorie, dunque per la qualificazione ai playoff o al play in potrebbe succedere qualunque cosa.

DIRETTA/ Milano Trento (risultato finale 89-87): Mirotic la risolve nel clutch! (23 marzo 2025)

Milano ha battuto il Real Madrid di 9 punti nella partita di andata: un successo importantissimo perché oggi le due squadre hanno lo stesso record (16-14) e dunque un’ulteriore vittoria dell’Olimpia metterebbe due gare di vantaggio rispetto ai blancos, facendo anche tornare la squadra di Ettore Messina in una zona play in attualmente persa per la sconfitta contro Paris. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Real Madrid Milano, con una tensione incredibile da ambo i lati; non è una partita definitiva ma ci si avvicina molto, sicuramente nelle prossime quattro giornate saranno quattro finali.

DIRETTA/ Paris Milano (risultato finale 92-72): cade l'Olimpia a Parigi! (oggi 18 marzo 2025)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA REAL MADRID MILANO

Per la diretta Real Madrid Milano vi dovrete rivolgere come sempre alla televisione satellitare, con la diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go o alla piattaforma DAZN, sempre in abbonamento.

DIRETTA REAL MADRID MILANO: TUTTO IN BILICO

Nella diretta Real Madrid Milano è tutto in bilico: abbiamo detto delle undici squadre coinvolte nella corsa alle posizioni utili per playoff e play in ma, stringendo il quadro, oggi abbiamo ben quattro realtà con 17 vittorie di cui solo una entrerebbe nelle prime sei saltando il turno di spareggio, mentre altre tre hanno 16 successi (oltre a Milano e Real Madrid c’è l’Anadolu Efes, peraltro davanti per classifica avulsa) e una di queste sarebbe eliminata non potendo proseguire la corsa. Contando che il Partizan ha 15 successi, davvero stiamo parlando di uno scenario mai vissuto prima nel girone unico di Eurolega: ogni singola partita può cambiare tutto.

DIRETTA/ Brescia Milano (risultato finale 73-79): rimonta di carattere! (basket A1, 15 marzo 2025)

Lo sa bene la stessa Olimpia che è passata dai bassifondi addirittura ad accarezzare un sogno playoff ancora del tutto vivido, ma che in questo momento sarebbe appunto fuori dai giochi; lo sa anche il Real Madrid, che sta vivendo una stagione complicata ma che vincendo tre delle quattro partite rimaste potrebbe forse iscriversi alla Top 6 e dunque accedere direttamente ai playoff. Se poi i blancos dovessero anche girare la doppia sfida diretta sarebbe ideale per loro, non per Milano che perderebbe parecchie possibilità; staremo a vedere perché lo stato dell’arte ci impedisce davvero di fare calcoli precisi, bisogna semplicemente affidarsi alla parola dei campi…