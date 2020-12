Diretta/ Real Madrid Monchengladbach (Champions League): occhio al “biscotto”

DIRETTA REAL MADRID MONCHENGLADBACH: BASTA IL PAREGGIO

Real Madrid Monchengladbach, in diretta dall’Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Per i Blancos e i tedeschi è il momento della verità in un girone particolarmente equilibrato, che ha messo alla prova le due formazioni con tanti capovolgimenti di fronte. E la situazione si è complicata per entrambe le squadre la settimana scorsa, col Real sconfitto dallo Shakhtar e il Borussia battuto in casa dall’Inter. Chi vincerà si prenderà primo posto e qualificazione, ma con un pareggio entrambe le squadre passerebbero ai danni dell’Inter: sarebbe il cassico “biscotto” che potrebbe però ritorcersi contro agli uomini di Zidane e Rose se lo Shakhtar battesse l’Inter: in quel caso sarebbe il Real ad andare incontro ad una clamorosa eliminazione. Probabile che entrambe le panchine terranno le orecchie fisse sulle radioline: in base al risultato di San Siro, anche a Madrid ci si regolerà di conseguenza in una notte tutta da vivere.

DIRETTA REAL MADRID MONCHENGLADBACH IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Monchengladbach sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MONCHENGLADBACH

Le probabili formazioni di Real Madrid Monchengladbach, sfida che andrà in scena presso l’Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Zinedine Zidane con un 4-3-3: Courtois; Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Kroos, Casemiro; Vinícius, Benzema, Asensio. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Rose schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-5-1 come modulo di partenza: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Real Madrid e Monchengladbach queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA