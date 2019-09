Diretta Real Madrid Osasuna/ Streaming video DAZN: Zidane per la vetta solitaria

Real Madrid Osasuna, diretta dall’arbitro Antonio Miguel Mateu Lopez, è la partita in programma oggi mercoledì 25 settembre 2019 tra le mura del Santiago Bernabeu, con fischio d’inizio previsto per le ore 21,00. Nella sesta giornata della Liga e nel primo turno infrasettimanale del primo campionato spagnolo, ecco che spicca la diretta tra Real Madrid e Osasuna che vede i Blancos ben intenzionati a vincere di fronte al pubblico di casa. La classifica della Liga infatti ci segnala che i ragazzi di Zidane sono sì in vetta con ben 11 punti guadagnati nelle prime 5 sfide della stagione, ma a parimerito con l’Atletico bilbao, da cui certo il Real vorrebbe subito prendere le distanze volando in alto. Di contro ecco però l’Osasuna di Arrasate, che pur rimanendo ancora a metà classifica, in questo primo scampolo di stagione non ha mai incassato una sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Osasuna non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita.

DIRETTA REAL MADRID OSASUNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Real Madrid Osasuna, match della sesta giornata della Liga, di certo Zidane non si discosterà dal solito 4-3-3, dove tra i pali rivedremo ancora una volta titolare Courtois. Per la difesa la prima ipotesi in vista di questo incontro casalingo vede Mendy, Ramos, Miltao e Carvajal e a centrocampo il fulcro del gioco dei Blancos rimane Casemiro, che verrà però oggi accompagnato da James Rodriguez e Valverde. Per l’attacco la certezza è Benzema, autore di una bella doppietta contro il Levante pochi giorni fa: lo accompagneranno Hazard e Jovic. Saranno solo maglie da titolari anche per Arrasate, allenatore dell’Osasuna, che questa sera punterà sul 4-4-2 come modulo di riferimento. Ecco quindi che in difesa, per rispondere all’attacco dei Blacos, vedremo in campo dal primo minuto Estupinan, Roncaglia, David Garcia e Nacho Vidal, con Ruben tra i pali. A centrocampo invece vi sarà spazio per Merida e Oier al centro, con il duo Torres-Ibanez ai lati: alle due punte ecco Chimy Avila e Brandon.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a consegnare ai Blancos il favore del pronostico e pure il portale di scommesse snai è di questo avviso. Esaminando le quote date per l’1×2 ecco che il successo del Real Madrid è stato dato a 1,25 contro il più elevato 10.00 assegnato all’Osasuna, mentre il pari vale 6,25.



