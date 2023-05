DIRETTA/ Real Madrid Osasuna video streaming tv: dominio Blancos nei precedenti

DIRETTA REAL MADRID OSASUNA, TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Real Madrid Osasuna, la finale di Coppa del Re mette di fronte due società con storie radicalmente diverse, quindi non stupisce osservare il dominio nettissimo del Real Madrid nel bilancio dei precedenti. Per la precisione, i numeri ci parlano di 86 partite ufficiali con ben 54 vittorie per il Real Madrid, a fronte di 19 pareggi e appena 13 successi per l’Osasuna, con 186 gol segnati contro 80, naturalmente in favore della squadra della capitale.

In questa stagione, l’Osasuna si è preso la soddisfazione di pareggiare per 1-1 al Santiago Bernabeu il 2 ottobre scorso, ma poi il Real Madrid ha vinto per 0-2 la partita di ritorno sul campo dell’Osasuna il 18 febbraio scorso. In Coppa del Re invece i precedenti sono estremamente rari: nel 1986-1987 il Real Madrid ebbe la meglio con una doppia vittoria (1-2 esterno e 4-1 casalingo), stesso esito nel 2013-2014, in quel caso con un doppio 2-0 in favore delle Merengues, mentre questa sarà la prima volta in cui Real Madrid e Osasuna si affronteranno nella finale della Coppa del Re. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID OSASUNA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Real Madrid Osasuna sarà possibile vederla in chiaro su Telelombardia. Sarà necessario solamente collegarsi al canale 10 del digitale terrestre in maniera completamente gratuita oppure tramite via satellite al canale 891 di Sky.

La diretta di Real Madrid Osasuna è disponibile anche in streaming video sul sito di Telelombardia che avrà in dotazione appunto lo streaming del match.

SI GIOCA ALL’ESTADIO DE LA CARTUJA

La diretta Real Madrid Osasuna, in programma sabato 6 maggio alle ore 22:00, decreterà la vincente della 121ª edizione della Coppa del Re, più importante competizione spagnola dopo la Liga. Potrebbe essere una vittoria storica da ambo le parti: se i Blancos dovessero battere l’Osasuna metterebbero in bacheca il loro ventesimo titolo mentre per i Los Rojillos potrebbe essere la prima volta dopo esserci andati vicinissimi nella stagione 2004-2005. In quell’edizione l’Osasuna perse in finale ai tempi supplementari con il Betis, squadra tra l’altro campione in carica di quest’anno nonché avversario eliminato dagli stessi rossoblu ai calci di rigore agli ottavi di finale. Prima dei biancoverdi, l’Osasuna ha estromesso dalla competizione il Fuentes, l’Arnedo e il Gimnastic ai supplementari mentre ai quarti e in semifinale rispettivamente il Siviglia e il Bilbao, entrambe dopo 120′.

D’altro canto non si può parlare di percorso più agevole per il Real Madrid che ha dovuto faticare per battere di misura il Cacereno ai sedicesimi, sbloccandola solo al 69′ con Rodrygo, così come ha dovuto compiere un’impresa per recuperare agli ottavi il 2-0 del Villarreal del primo tempo, salvo poi ribaltarla grazie a Vinicius, Militao e Ceballos. Ai quarti il derby della capitale spagnola contro l’Atletico ha avuto bisogno dei supplementari mentre in semifinale la squadra di Ancelotti ha perso l’andata in casa col Barcellona sebbene il ritorno non abbia avuto storia con un netto 4-0 al Camp Nou firmato dal gol di Vinicius e dalla tripletta di Benzema.

REAL MADRID OSASUNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Osasuna vedono i Blancos scendere in campo con il consueto 4-3-3 di Ancelotti. In porta Courtois, difesa a quattro con Carvajal e Camavinga terzini mentre Militao e Alaba formano la coppia centrale. Nella zona nevralgica del campo Valverde e Modric supporteranno Kroos in regia con Rodrygo Goes, Benzema e Vinicius a guidare il temibilissimo attacco Blancos.

Risposta dell’Osasuna col 4-2-3-1, tra i pali Herrera con davanti a sé Moncayola, Hernandez, David Garcia e Cruz. In mediana Torro e Gomez compongono la coppia centrale posta alle spalle della batteria di trequartisti che vede Ruben Garcia e i due classe 2001 Oroz e Ezzalzouli aiutare l’unica punta Kike Garcia, attuale capocannoniere della Copa del Rey con 5 reti davanti a Benzema a 4.

REAL MADRID OSASUNA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Real Madrid Osasuna vedono nettamente favorito il club della capitale spagnola a 1.33 in riferimento alla vittoria nei novanta minuti. Una sorprendente vittoria dell’Osasuna è quotata 9.50 mentre il pareggio che porterebbe il match ai supplementari è dato a 4.75.

Chi vincerà la competizione? La ventesima Copa del Rey del Real Madrid è offerto appena a 1.14 da bet365 mentre la storica prima volta dell’Osasuna è data a 5.50. Il segno Gol invece è possibile giocarlo alla stessa quota del No Gol ovvero 1.91. I due marcatori più probabili sono sicuramente Karim Benzema da una parte e Kike Garcia dall’altra che si possono trovare rispettivamente a 1.57 e 4.50.











