Diretta Real Madrid Pachuca streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 22 giugno

DIRETTA REAL MADRID PACHUCA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

C’è un precedente ufficiale molto recente per la diretta Real Madrid Pachuca e anche nobile, cioè la finale della rinata Coppa Intercontinentale, manifestazione che la Fifa ha rilanciato con un format molto simile a quello del Mondiale per Club prima dell’allargamento. Era mercoledì 18 dicembre 2024 quando allo stadio di Lusail, in Qatar, furono proprio Real Madrid e Pachuca a contendersi la prima edizione di questa rinnovata competizione. Fu una vittoria in realtà piuttosto facile per il Real Madrid di Carlo Ancelotti detentore della Champions League.

I blancos sconfissero infatti per 3-0 i messicani campioni del Centro-Nord America grazie ai gol di Kylian Mbappé al 37’ minuto di gioco, Rodrygo al 53’ ed infine Vinicius Junior al minuto 84 su calcio di rigore per calare il definitivo tris. Scherzi del calendario del Mondiale per Club, la partita torna dopo soli sei mesi, fatto abbastanza incredibile per formazioni di continenti diversi: certamente sarà un motivo in più per seguire con curiosità la diretta Real Madrid Pachuca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID PACHUCA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Real Madrid Pachuca in tv non sarà disponibile in senso classico, ci sarà però naturalmente la diretta streaming video su Dazn, come per tutte le partite del Mondiale per Club 2025.

REAL MADRID PACHUCA: VIETATO SBAGLIARE

Non si può sbagliare al Bank of America Stadium di Charlotte, la diretta Real Madrid Pachuca sarà infatti molto delicata per entrambe le squadre alle ore 21.00 italiane di questa sera, domenica 22 giugno, nella seconda giornata del girone H naturalmente per il Mondiale per Club 2025.

Qualche mese fa era la finale della rinata Coppa Intercontinentale, adesso il quadro è più complicato, soprattutto perché il Real Madrid ha deluso al debutto, non andando oltre un pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, motivo per cui ora le Merengues hanno un ridotto margine d’errore nella strada verso gli ottavi di finale, che dovrebbero essere l’obiettivo minimo per il Real Madrid.

Forse però era lecito attendersi qualcosa in più anche dal Pachuca, non fosse altro perché nel 2024 i messicani sono stati campioni del Centro-Nord America, ma al debutto hanno perso contro il Salisburgo, certamente non la più forte fra le europee, per cui adesso servirebbe fare punti contro il Real Madrid.

Insomma, abbiamo capito che la posta in palio sarà molto alta nella diretta Real Madrid Pachuca: occhi puntati soprattutto su Xabi Alonso, che dovrà evitare di iniziare la propria esperienza sulla panchina dei Blancos con un flop che farebbe molto rumore…

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PACHUCA

Xabi Alonso quindi nelle probabili formazioni per la diretta Real Madrid Pachuca dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 con Courtois protetto dall’arretrato Asencio, Rudiger e l’altro ex “italiano” Huijsen nella difesa a tre; esterno destro il nuovo acquisto Alexander-Arnold, per aprire il centrocampo con Tchouameni, Ceballos e dall’altra parte Mendy; infine naturalmente l’attacco di lusso per il Real Madrid, con Bellingham e Vinicius Junior alle spalle del centravanti Mbappé.

Attenzione alle mosse di Jaime Lozano, perché il Pachuca potrebbe cambiare tanto nel suo 4-2-3-1 dopo la sconfitta al debutto: in porta Moreno; la difesa potrebbe cambiare addirittura per tre quarti con Rodriguez, Cabral, Barreto e Aceves; Pedraza e Montiel potrebbero agire a centrocampo, mentre Dominguez, Bautista e Kenedy potrebbero essere i trequartisti alle spalle della prima punta Rondón.

PRONOSTICO E QUOTE

Il riscatto spagnolo sembra quasi certo: il segno 1 è quotato a 1,27 da Snai nel pronostico sulla diretta Real Madrid Pachuca. Con il pareggio si arriverebbe a quota 5,75, infine una vittoria messicana sarebbe un colpo da 10 volte la giocata sul segno 2.