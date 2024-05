DIRETTA REAL MADRID PANATHINAIKOS/ Video streaming tv: 37 incroci, primo in finale (Eurolega, 26 maggio)

DIRETTA REAL MADRID PANATHINAIKOS: I TESTA A TESTA

La diretta di Real Madrid Panathinaikos ci consegna la bellezza di 37 precedenti nell’Eurolega moderna: una cifra davvero ampia, e infatti bisogna ricordare che queste due società sono state sempre presenti nel sistema di licenze previsto dall’organizzazione. Tuttavia, possiamo dire così, da tempo non si vedeva una partita tra queste due squadre che non fosse di regular season: dobbiamo tornare nello specifico ai playoff del 2018-2019, il Real Madrid aveva dominato vincendo le prime due gare al Wizink Center per poi chiudere la pratica all’Oaka con un netto 3-0.

L’anno precedente esito simile: il Panathinaikos aveva vinto gara-1 ad Atene, poi aveva perso le altre tre sfide facendosi subito rubare il fattore campo e cadendo in quattro episodi. Questi sono gli unici incroci nei playoff, mentre dal 2000 a oggi Real Madrid e Panathinaikos non si sono mai affrontate in una Final Four e dunque sarà una gustosissima prima volta alla Uber Arena di Berlino; scopriremo presto quello che succederà ma noi, al netto di chi vincerà l’Eurolega 2024, ci auguriamo come già detto che si tratti di una partita spettacolare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL MADRID PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI EUROLEGA 2024

Ricordiamo che la diretta tv di Real Madrid Panathinaikos potrà essere seguita sui canali della televisione satellitare: per tutta la stagione Sky Sport si è occupata di trasmettere le migliori partite dell’Eurolega 2024, dando ovviamente la priorità alle squadre italiane, e non farà eccezione per la finale di stasera dando questo privilegio ai suoi abbonati, che in assenza di un televisore potranno seguirla anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go sui loro apparecchi mobili. Resta chiaramente valida l’opzione della piattaforma Now Tv, inoltre bisogna anche dire che il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale.

REAL MADRID PANATHINAIKOS: ECCO LA FINALE!

Il grande appuntamento di Real Madrid Panathinaikos ci attende alle ore 20:00 di domenica 26 maggio: finalmente alla Uber Arena di Berlino si gioca la finale di Eurolega 2024, la partita più attesa in una stagione lunga e complessa che sta per regalarci il suo ultimo atto. Da una parte i campioni in carica, che dopo il titolo (con polemiche) vinto lo scorso anno vuole aggiungere un ulteriore tassello al suo potere internazionale; dall’altra una corazzata che è finalmente tornata grande dopo qualche anno difficile, e ha in panchina un signore che l’Eurolega l’ha vinta due volte consecutive, in epoca molto recente.

Ergin Ataman è la grande possibilità del Panathinaikos, dopo i trionfi con l’Anadolu Efes è riuscito nell’impresa di riportare i verdi di Atene in finale; tuttavia la sensazione è che il Real Madrid parta comunque favorito, anche se certo i greci hanno impressionato nella semifinale contro il Fenerbahçe. Non resta che scoprire come andranno le cose nella diretta di Real Madrid Panathinaikos, manca sempre meno alla palla a due alla Uber Arena e dunque proviamo a capire meglio cosa potrebbe succedere nella finale di Eurolega 2024.

DIRETTA REAL MADRID PANATHINAIKOS: GIGANTI A CONFRONTO

Sarà dunque Real Madrid Panathinaikos la finale di Eurolega 2024: potremmo dire due mondi a confronto, ma in realtà questo è valido solo per gli ultimi anni perché va sempre ricordato che il Panathinaikos, anche grazie alla presenza di un certo Zelimir Obradovic, ha segnato la storia di questa competizione all’inizio del terzo millennio, poi come detto ha attraversato qualche stagione in chiaroscuro ma con le mosse dell’ultima estate ha saputo tornare al posto che le compete, aggiungendo giocatori come Kendrick Nunn, Kostas Sloukas e Matthias Lessort.

Il Real Madrid però risponde con un gruppo che ormai si conosce alla perfezione: tra i veterani Sergio Llull, Walter Tavares e Rudy Fernandez sono sbocciati nel frattempo elementi capaci di tirare la carretta ed essere determinanti, si pensi per esempio a Dzanan Musa che in questa stagione ha spesso tolto le castagne dal fuoco. Sicuramente assisteremo a una partita straordinaria; magari non bella perché le finali per il titolo possono essere “sporche” e dominate dalla tensione, noi comunque ci auguriamo che l’intensità non manchi nella diretta di Real Madrid Panathinaikos, finale di Eurolega 2024.











