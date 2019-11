Diretta Real Madrid Psg/ Streaming video tv: big match al Bernabeu (Champions)

Real Madrid Psg, che viene diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, è valida per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League 2019-2020: alle ore 21:00 di martedì 26 novembre i blancos si giocano una delle ultime possibilità di centrare il primo posto nel girone. Nettamente sconfitti al Parco dei Principi, avrebbero bisogno di almeno quattro gol di scarto per prendersi la vetta anche in caso di pareggio francese contro il Galatasaray – naturalmente gli spagnoli dovranno vincere in Belgio – mentre in caso contrario al Psg basterà anche un solo punto nell’ultima giornata. Vista la differenza netta dei valori nel gruppo A, è però complicato pensare ad un Real Madrid primo; il pareggio interno contro il Bruges è davvero costato caro alla squadra di Zinedine Zidane, reduce da una convincente vittoria in campionato e a caccia di riscatto anche in Europa. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Real Madrid Psg.

Non dovrebbero esserci troppe sorprese da parte di Zidane nella formazione di Real Madrid Psg: in porta va Courtois, davanti a lui Sergio Ramos e Varane con Carvajal e presumibilmente ancora Ferland Mendy sulle corsie (ma Marcelo resta in ballottaggio). A centrocampo torna titolare Kroos che si posizionerà al fianco di Casemiro, perno centrale mentre Modric si occupa della regia; davanti, Bale e Isco sperano in una maglia ma la crescita di Rodrygo è stata importante e dunque potrebbe essere lui a completare il tridente con gli intoccabili Benzema e Eden Hazard. Thomas Tuchel deve valutare la condizione di alcuni giocatori, tra cui Verratti, Mbappé e Neymar: con loro tre fuori ci sarebbero maglie per Ander Herrera o Draxler a centrocampo, per Sarabia e lo stesso Draxler (che può avanzare la sua posizione) in un tridente nel quale Icardi resta favorito su Cavani e Di Maria dovrebbe essere confermato. Marquinhos giocherà ancora da riferimento davanti alla difesa, l’altra mezzala dovrebbe essere Gueye mentre in difesa avremo Thiago Silva e Kimpembé a protezione dell’ex Keylor Navas, con Dagba o Meunier (non al top) a destra e Bernat a sinistra.

Partita equilibrata questa Real Madrid Psg, come dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei blancos vale infatti 2,35 volte la somma giocata mentre l’eventualità del successo transalpino, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 2,85 volte quello che avrete messo sul piatto. Se al Bernabeu dovesse finire pari, avendo scommesso sul segno X vincereste un corrispettivo di 3,65 volte la cifra sul piatto.



