Diretta/ Real Madrid PSG streaming video tv: obiettivo remuntada (Champions)

DIRETTA REAL MADRID PSG: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Real Madrid PSG, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Obiettivo remuntada per il Real Madrid che nella Liga è voltato a +8 sul Siviglia secondo e sembra vicino a festeggiare un trionfo che sarebbe il secondo negli ultimi tre anni in campionato, ma dopo lo 0-1 dell’andata i Blancos vogliono tentare l’impresa contro il vecchio nemico Messi.

Il Paris Saint Germain ha perso la seconda trasferta consecutiva in Ligue 1, cadendo a Nizza dopo aver perso a Nantes, ma proprio sul Nizza secondo il PSG mantiene ben 13 punti di vantaggio e il titolo nazionale non sembra in discussione. E’ la Champions League il grande obiettivo degli sceicchi, che vogliono superare l’ostacolo di un Bernabeu che sarà caldissimo per l’occasione, per cercare di sovvertire il vantaggio nato dallo strepitoso gol di Mbappé all’ultimo minuto della partita d’andata.

DIRETTA REAL MADRID PSG STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid PSG non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita per ogni turno di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid PSG, match che andrà in scena all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid. Per il Real Madrid, Carlo Ancelotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius. Risponderà il PSG allenato da Mauricio Pochettino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinos, Nuno Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Di Maria, Messi, Mbappé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Madrid PSG, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del PSG, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



