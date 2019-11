Diretta Real Madrid Real Sociedad/ Streaming video DAZN: bel match al Bernabeu

Real Madrid Real Sociedad, in diretta dallo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola questa sera, sabato 23 novembre alle ore 21.00, sarà una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga 2019-2020. Si prospetta una partita interessante, pur con i padroni di casa logicamente favoriti: Real Madrid Real Sociedad infatti vedrà scendere in campo le due formazioni separate da due soli punti n classifica, anche se il Real Madrid ha giocato una partita in meno a causa del rinvio del Clasico. Prima della sosta il Real Madrid ha dilagato ad Eibar (0-4) salendo a quota 25 punti, a pari merito proprio con il Barcellona, ma ci sono diverse squadre ancora nella scia delle due big, tra cui la stessa Real Sociedad. I baschi infatti stanno disputando un ottimo campionato e hanno 23 punti: prima della sosta il pareggio per 1-1 contro il Leganes ha impedito alla squadra di San Sebastian di salire ancora più in alto, altrimenti adesso staremmo parlando di uno scontro al vertice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Real Sociedad non sarà garantita in Italia su canali televisivi tradizionali, ma questa partita della Liga spagnola 2019-2020 sarà comunque visibile grazie alla diretta streaming video garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia del massimo campionato iberico.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID REAL SOCIEDAD

Dando ora un’occhiata alle probabili formazioni per Real Madrid Real Sociedad, ecco che Zinedine Zidane potrebbe proporre il 4-3-3 ma con alcuni dubbi legati al turnover. Ipotizziamo comunque Courtois in porta, davanti a lui la difesa a quattro con Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy da destra a sinistra; in mediana Modric, Casemiro e Kroos per il centrocampo più classico ed infine il tridente d’attacco potrebbe vedere in azione dal primo minuto Vazquez, Benzema ed Hazard. La replica della Real Sociedad di Imanol Alguacil dovrebbe invece concretizzarsi nel 4-2-3-1: Remiro in porta; difesa a quattro con Zaldua, Llorente, Le Normand e Monreal; coppia in mediana formata da Merino e Zubeldia; il trequartista Januzaj e gli esterni Portu e Oyarzabal infine in appoggio al centravanti Willian José.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chiudere diamo uno sguardo al pronostico di Real Madrid Real Sociedad, che appare davvero a senso unico in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 per la vittoria casalinga del Real Madrid infatti è quotata a 1,40, si sale poi già a quota 5,25 per il segno X in caso di pareggio, infine una vittoria esterna della Real Sociedad varrebbe 7,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA