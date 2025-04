Diretta Real Madrid Real Sociedad, ospiti cercano la rimonta

Alle 21.30 si terrà la diretta Real Madrid Real Sociedad la gara di ritorno della semifinale di Coppa del Re che deciderà quale delle due squadre sarà la qualificata per la finale dopo il risultato di 0-1 in favore dei blancos nella partita d’andata, la sfida dovrebbe essere differente rispetto a quella precedente che era rimasta molto chiusa e giocata principalmente nella zona centrale del campo dopo che le merengue l’avevano sbloccata al 20’ minuto.

Il Real Madrid arriva da una buona serie di vittorie che ne La Liga lo hanno riavvicinato al Barcellona capolista mentre la Real Sociedad continua a faticare in questa stagione e ad essere fuori dai piazzamenti europei, entrambe le squadre poi devono fare i conti con diversi infortuni che se per i blancos riguardano il reparto difensivo per i biancoazzurri sono tra gli uomini offensivi della squadra.

Diretta Real Madrid Real Sociedad, dove vedere la partita

La diretta Real Madrid Real Sociedad che andrà in scena al Santiago Bernabeu sarà visibile da tutti gli interessati senza bisogno di abbonarsi ad alcuna piattaforma, la visione dell’evento sarà in chiaro o sul canale youtube di Cronache di Spogliatoio o su Telelombardia, canale 10 del digitale terrestre, ma solo per gli abitanti della Lombardia, e di alcune zone di Piemonte e Liguria dove il canale è disponibile.

Real Madrid Real Sociedad, probabili formazioni

Per la diretta Real Madrid Real Sociedad ci si aspetta un po’ di turnover soprattutto per la squadra della capitale che potrebbe essere schierata da Carlo Ancelotti con il 4-2-3-1 con Lunin, Vazquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia, Ceballos e Tchouameni, Arda Guler, Brahim Diaz e Vinicius, ed Endrick. Potrebbero però prendere parte anche i giocatori sotto inchiesta per l’esultanza di Champions League

Per i baschi di Imanol Alguacil invece è l’ultima possibilità di raggiungere l’Europa e quindi scenderanno in campo con i titolari, quindi 4-1-4-1 con Alex Remiro, Traoré, Zubeldia, Aguerd ed Elustondo, Zubeldia, Kubo, Olasagasti, Sucic e Barrentxea, e Oyarzabal.

Real Madrid Real Sociedad, quote e pronostico

La diretta Real Madrid Real Sociedad sarà sicuramente una gara combattuta con i baschi che dovranno recuperare il risultato di svantaggio e con la prima squadra della capitale che cercherà sicuramente di mantenerlo ma anche di aumentarlo, gli uomini Ancelotti poi sono allenati con un di riguardo verso la fase difensiva e quindi non sarà facile per i biancoazzurri riuscire a trovare la via per impensierire la porta dei blancos.

La vittoria del Real Madrid è il risultato più probabile tanto che bet365 la quota a 1.33, gli altri due risultati sono invece molto più difficili tanto che il pareggio è fissato a 5.50 mentre la vittoria della Real Sociedad è pagata a 7.50.