Diretta Real Madrid Roma femminile, streaming video tv: prima partita stagionale fuori dai confini nazionali (Champions League, 8 ottobre 2025)

DIRETTA REAL MADRID ROMA FEMMINILE, SPAGNA CONTRO ITALIA

Un esordio coi fiocchi in UEFA Women’s Champions League per quanto riguarda la diretta Real Madrid Roma femminile, in programma questo mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 18:45 presso l’Alfredo Di Stefano Stadium.

Un match che di fatto segna l’inizio della campagna europea per le giallorosse di Luca Rossettini che dovranno affrontare anche Barcellona, Valerenga, Leuven, Chelsea e St. Polten nella fase campionato della massima competizione continentale.

In campionato la Roma femminile è partita col piede giusto battendo 4-0 il Parma grazie alle reti di Corelli e Babajide nel primo tempo e i timbri di Giugliano e Dragoni nella ripresa. Le ragazze del Real Madrid hanno totalizzato 11 punti in 6 giornate nella Liga femminile.

DOVE VEDERE DIRETTA REAL MADRID ROMA FEMMINILE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Real Madrid Roma femminile? Allora vi basterà collegarsi a Disney+ dopo aver sottoscritto l’abbonamento, funzione che vi aprirà anche la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ROMA FEMMINILE

Il Real Madrid femminile si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1 con Frohms in porta, difesa da Antonia, Mendez, Andersson e Yasmim. A centrocampo spazio per Angeldal e Dabrtiz mentre Navarro, Caicedo e Feller supporteranno Bruun.

La Roma femminile replicherà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Lukasova, protetta da Di Guglielmo, Valdezate e Veje. Agiranno da esterni Bergamaschi e Haavi con Greggi e Rieke in mediana. Trequriste Giugliano e Corelli con Pilgrim punta..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REAL MADRID ROMA FEMMINILE

Inutile girarci intorno, il Real Madrid femminile parte favorito con una quota di 1.33. Il successo della Roma femminile è quotato a 6 con il pareggio a 5.50. Gol e No Gol rispettivamente a 1.65 e 1.98.

