Diretta/ Real Madrid Shakhtar (Champions League) streaming e tv: Real per il rilancio

DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR: ZIDANE VUOLE RIPREDERSI L’EUROPA

Real Madrid Shakhtar, diretta dal serbo Jovanovic, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Nella scorsa stagione i Blancos si sono ripresi il trono della Liga spagnola, ma in Champions non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale, eliminati dal Manchester City, esattamente come era accaduto nella stagione precedente contro l’Ajax. Dopo anni di trionfi, tornare tra le prime otto sembra il minimo sindacale per la squadra di Zidane, che partirà ora contro un sempre ostico Shakhtar. Nell’ultima stagione gli ucraini sono arrivati in semifinale di Europa League prima di essere demoliti dall’Inter, il club ha comunque grande tradizione europea negli ultimi anni. Nei rispettivi campionato, il Real Madrid arriva però da una clamorosa sconfitta interna contro la matricola Cadice e cercherà dunque rilancio da questo scontro europeo, mentre lo Shakhtar dopo aver battuto il Lviv insegue a due punti di distanza le prime della classe, Dinamo Kiev e Vorskla, nella massima serie ucraina.

DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SFIDA

La diretta tv di Real Madrid Shakhtar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID SHAKHTAR

Le probabili formazioni di Real Madrid Shakhtar, sfida che andrà in scena presso l’Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Zinedine Zidane con un 4-3-3: Courtois; Nacho, Militão, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro Modrić; Asensio, Benzena, Rodrygo. Gli ospiti guidati in panchina da Luis Castro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Trubin; Dodô, Khocholava, Bondar, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Real Madrid Shakhtar secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa spagnoli partono nettamente favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,32, mentre poi si sale già a quota 5,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 8,50 volte la posta in palio in caso di successo degli ucraini per chi avrà puntato sul segno 2.



