DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR/ Video streaming tv: partita affidata a Benoit Bastien

DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR: L’ARBITRO

Real Madrid Shakhtar Donetsk sarà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien oggi per la quarta giornata di Champions League, dunque allo stadio Santiago Bernabeu sarà quasi interamente francese la squadra arbitrale designata per questo incontro. Al fianco del signor Bastien avremo i due guardalinee Aurelien Berthomieu e Benjamin Pages, il quarto uomo Jeremie Pignard e davanti al monitor VAR ci sarà l’addetto Delajod Willy, che però sarà affiancato dal tedesco Sascha Stegemann in qualità di assistente AVAR, dunque non sarà del tutto transalpina la squadra arbitrale per Real Madrid Shakhtar Donetsk.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: a punteggio pieno

Presentando meglio il primo arbitro, possiamo adesso aggiungere che il signor Benoit Bastien è nato il 17 aprile 1983 a Epinal e in questa stagione è alla quarta presenza nelle Coppe europee, dopo due partite nelle fasi di qualificazione estive (una in Champions League e l’altra in Europa League) più Ajax Besiktas della seconda giornata della fase a gironi. I numeri di queste tre partite ci parlano di tredici cartellini gialli, ma zero espulsioni e calci di rigore, dunque tutto sommato incontri non infuocati. Oggi cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Milan Primavera Porto (risultato finale 0-1): Abreu beffa i rossoneri

DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Shakhtar è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

REAL MADRID SHAKHTAR: OCCASIONE PER ANCELOTTI!

Real Madrid Shakhtar, che viene diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien, si gioca per la 4^ giornata nel gruppo D di Champions League 2021-2022: al Santiago Bernabeu squadre in campo alle ore 18:45 di mercoledì 3 novembre, per una partita che può rappresentare la svolta per i blancos. All’andata Carlo Ancelotti ha stravinto il derby contro Roberto De Zerbi, e dunque ora potrebbe prendersi il primo posto solitario nel girone blindando gli ottavi; due finora le vittorie del Real Madrid, con in mezzo il clamoroso ko interno contro lo Sheriff.

DIRETTA MILAN PORTO/ Video streaming tv: a San Siro arbitra Clément Turpin

Anche lo Shakhtar ha perso dalla matricola moldava, poi ha fermato l’Inter (un altro 0-0 tra le due squadre) ma il rovescio interno di due settimane fa ha messo De Zerbi in una brutta situazione: attualmente gli ucraini sono pericolosamente vicini all’eliminazione dall’Europa, senza passare per il trofeo “minore”. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Real Madrid Shakhtar, proviamo ora a fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID SHAKHTAR

In Real Madrid Shakhtar Ancelotti cambia qualcosa rispetto alla vittoria sull’Elche: si rivede Benzema al centro del tridente offensivo, con lui avremo Vinicius Junior e probabilmente Rodrygo che si gioca il posto con Asensio (più di Eden Hazard. Invariato il centrocampo, nel quale Casemiro sarà il perno e le due mezzali Modric e Kroos gli giocheranno ai lati; Lucas Vazquez e Ferland Mendy agiranno da esterni (ma occhio a Carvajal che potrebbe esserci a destra), poi la coppia centrale formata da Eder Militao e Alaba che opererà a protezione del portiere Courtois.

Consueto 4-2-3-1 per De Zerbi: Pyatov dovrebbe tornare in porta (ballottaggio con Trubin), in mezzo alla difesa ecco Kryvtsov e Matviyenko che agiranno con Dodò e Ismaily piazzati sulle corsie laterali, nella zona mediana sarà confermato Alan Patrick mentre Marcos Antonio si gioca la maglia con Maycon. Davanti, torna titolare Bondarenko: testa a testa con Marlos e Dentinho mentre vanno verso la conferma sia Tetè che Solomon sugli esterni, davanti la prima punta sarà nuovamente Fernando.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Real Madrid Shakhtar, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,22 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 13,00 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA