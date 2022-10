DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR/ Video streaming tv: l’arbitro sarà Ivan Kruzliak

DIRETTA REAL MADRID SHAKHTAR: L’ARBITRO

Per quanto riguarda la diretta di Real Madrid Shakhtar Donetsk andiamo a leggere quelli che saranno gli arbitri della partita. Il fischietto principale sarà lo slovacco Ivan Kruzliak coadiuvato dai connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor con Peter Kralovic quarto uomo. Troveremo un po’ d’Italia in questa gara con Massimiliano Irrati Var e Avar il rumeno Ovidiu Hategan. Kruzliak è nato a Bratislava il 24 marzo del 1984. Nel 2010 arriva in Superliga nel suo paese quando è ancora molto giovane.

Raggiunge la carica di internazionale appena un anno dopo. Nel giugno del 2017 è stato uno dei fischietti che ha partecipato alla spedizione degli Europei Under 21. Quest’anno nella fase a gironi di Champions League ha già diretto una gara cioè Chelsea Salisburgo terminata col risultato finale di 1-1. Aveva diretto la sfida Sturm Graz Dinamo Kiev terminata 1-2 dopo i tempi supplementari per il ritorno del terzo turno. Arbitro di personalità è uno di quelli che si fa rispettare in campo usando più il dialogo dei cartellini per tranquillizzare le partite. (Matteo Fantozzi)

REAL MADRID SHAKHTAR DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Shakhtar è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

RISULTATO SCONTATO…

Real Madrid Shakhtar, che verrà diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kružliak, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 5 ottobre 2022: squadre in campo per la terza giornata del gruppo F di Champions League 2022-2023. Scontro al vertice del girone: i padroni di casa a punteggio pieno, gli ospiti (a sorpresa) a due lunghezze di distanza.

Il Real Madrid ha raccolto 6 punti nelle prime due giornate: dopo la vittoria per 0-3 sul campo del Celtic, i Blancos hanno superato per 2-0 il Lipsia nell’ultimo turno. Lo Shakhtar, invece, è a quota 4 punti: super vittoria per 1-4 sul campo del Lipsia e, nell’ultimo turno, pari per 1-1 contro il Celtic.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID SHAKHTAR

Qualche dubbio da sciogliere in vista della diretta Real Madrid Shakhtar Donetsk, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai Blancos, in campo con il 4-3-3: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Passiamo adesso alla compagine ucraina, in campo con il 4-1-4-1: Trubin, Konoplya, Bondar, Matviienko, Mykhaylichenko, Stepanenko, Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk, Sikan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Real Madrid Shakhtar vedono favorita la formazione allenata da Carlo Ancelotti. Prendiamo come spunto le quote dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Real Madrid è a 1,18, il pareggio è a 7,50, mentre le vittoria dello Shakhtar è a 14,00. I bookmakers prevedono tantissime reti e grande spettacolo: l’Over 2,5 è a 1,35, l’Under 2,5 è a 2,95. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,20 e 1,70.

