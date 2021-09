Diretta Real Madrid Sheriff/ Streaming video tv: facile per Ancelotti? (Champions)

DIRETTA REAL MADRID SHERIFF: GIOSTRA DI GOL AL BERNABEU?

Real Madrid Sheriff, diretta dall’arbitro belga Lawrence Visser, si gioca naturalmente presso lo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola alle ore 21.00 di stasera, martedì 28 settembre 2021, per la seconda giornata del girone D di Champions League. La curiosità è grande, perché la diretta di Real Madrid Sheriff metterà di fronte i due estremi opposti per storia e blasone di questa Champions League, eppure spagnoli e moldavi sono appaiati in classifica dopo la prima giornata.

Il Real Madrid arriva infatti dalla vittoria strappata in extremis sul campo dell’Inter, che naturalmente mette la strada già in discesa per gli uomini di Carlo Ancelotti. La notizia della prima giornata fu però la storica vittoria dello Sheriff Tiraspol contro lo Shakhtar Donetsk, una pagina memorabile per l’intero calcio moldavo: certo, fare risultato al Bernabeu sarà ancora più difficile, ma lo Sheriff si godrà la partita con la serenità di chi non ha niente da perdere. Real Madrid Sheriff ci regalerà sorprese o tutto andrà come previsto?

DIRETTA REAL MADRID SHERIFF STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Real Madrid Sheriff sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID SHERIFF

Parlando adesso delle probabili formazioni per Real Madrid Sheriff, ecco che dovrebbe esserci spazio per il consolidato modulo 4-3-3 nel Real di mister Carlo Ancelotti. Fra i pali Courtois, protetto da una difesa a quattro formata da Carvajal, Militao, Nacho ed Alaba. A centrocampo il terzetto titolare dei Blancos dovrebbe vedere in azione Valverde, Casemiro e Modric, mentre in attacco ecco il tridente composto da Vazquez, Benzema e Vinicius.

La replica dello Sheriff Tiraspol dovrebbe basarsi su un modulo speculare, anche se naturalmente il livello degli interpreti non può essere lo stesso. In porta Athanasiadis, davanti a lui una difesa a quattro con Fernando Costanza, Hurtado, Dulanto e Cristiano possibili titolari. A centrocampo ci aspettiamo dal primo minuto Kolovos, Addo e Thill, mentre in avanti potrebbero giocare Traoré, Yakhshiboev e Velez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico circa Real Madrid Sheriff in base alle quote dell’agenzia Snai. Naturalmente sono nettamente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno 1 è quotato ad appena 1,12 volte la posta in palio. Si sale poi di parecchio già in caso di pareggio, con il segno X a 9,25. Un colpaccio dello Sheriff varrebbe infine addirittura 20 volte la cifra in palio sul segno 2.

