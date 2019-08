Diretta Real Madrid Valladolid/ Streaming video DAZN: blancos senza problemi? (Liga)

Real Madrid Valladolid, in diretta dal Santiago Bernabeu, va in scena alle ore 19:00 di sabato 24 agosto ed è valida per la seconda giornata della Liga 2019-2020. Il campionato spagnolo è iniziato con il botto: il Barcellona campione è caduto a Bilbao e dunque, per quanto valga al momento, il Real mantiene 3 punti di vantaggio avendo espugnato in maniera convincente il campo del Celta Vigo. Zinedine Zidane, tornato al timone della squadra lo scorso anno con grande sorpresa da parte di tutti, è chiamato a riscattare una stagione assolutamente negativa per il club; il primo obiettivo è tornare a vincere la Primera Division, oggi dunque il popolo della Casa Blanca si aspetta una vittoria anche se il Valladolid ha iniziato alla grande, andando a vincere sul campo del Betis. Non ci resta dunque che metterci in trepidante attesa della diretta di Real Madrid Valladolid; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre si disporranno sul terreno di gioco, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Valladolid non sarà disponibile sui canali tradizionali: ancora una volta infatti la Liga è appannaggio della piattaforma DAZN, e dunque gli abbonati a questo servizio potranno seguire la partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – in diretta streaming video – ma anche, eventualmente, installare l’applicazione direttamente sullo schermo del televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID VALLADOLID

E’ difficile stabilire se in Real Madrid Valladolid ci sarà turnover per Zidane; certamente mancheranno Modric (squalificato) e Eden Hazard (infortunato), dunque a centrocampo ci sarà spazio per Isco che farà la mezzala al fianco di Casemiro con Kroos dall’altra parte, mentre nel tridente offensivo dovrebbe essere confermato Vinicius come esterno sinistro – a meno che il tecnico non voglia puntare su Lucas Vazquez o Jovic – con Bale a destra e Benzema prima punta. Non cambia la difesa a protezione di Courtois: Sergio Ramos e Varane compongono la coppia centrale, Odriozola e Marcelo saranno i due terzini. Sergio conferma il 4-4-2 per il suo Valladolid: in porta Masip, davanti a lui Olivas e Salisu con capitan Moyano e Nacho Martinez che si occupano delle fasce. In mezzo al campo ci saranno Alcaraz e Michel; gli esterni di centrocampo dovrebbero essere nuovamente Antonito a destra e Plano a sinistra, mentre davanti gioca Sergi Guardiola (nessun legame di parentela con l’allenatore) insieme a Sandro Ramirez.

QUOTE E PRONOSTICO

Blancos chiaramente favoriti nel pronostico di Real Madrid Valladolid: l’agenzia di scommesse Snai ha assegnato un valore di 1,22 volte la somma messa sul piatto al segno 1, che identifica la vittoria interna della squadra madrilena. Per il segno X che regola il pareggio il valore si alza già a 6,75 volte la puntata, con il successo degli ospiti (identificato dal segno 2) la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 12,00 volte quanto avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA