Diretta Real Madrid Villarreal/ Streaming video tv: match point per Zidane?

Real Madrid Villarreal, in diretta dallo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola, si gioca alle ore 21.00 di stasera, giovedì 16 luglio 2020, e sarà senza dubbio l’evento principale della trentasettesima giornata della Liga spagnola. Arriviamo alla diretta di Real Madrid Villarreal infatti con la squadra di Zinedine Zidane al comando della classifica e di conseguenza con l’opportunità di chiudere i conti con 90 minuti d’anticipo. Se tutto andrà nel migliore dei modi per il Real Madrid, si potrebbe concretizzare il secondo titolo nazionale sotto la gestione Zidane, da celebrare perché nell’ultimo decennio in Liga il dominio è stato senza dubbio del Barcellona, fatto che dalle parti di Madrid faticano sempre ad accettare. Il Villarreal è avversario scomodo, come certifica il quinto posto in classifica del ‘sottomarino giallo’, ma questa evidentemente è una di quelle partite che non puoi sbagliare se ti chiami Real Madrid, tra l’altro opportunità di festeggiare il primo successo di rilievo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE REAL MADRID VILLARREAL

La diretta tv di Real Madrid Villarreal non sarà disponibile, ma possiamo segnalare la diretta streaming video sulla piattaforma Dazn (che detiene in questa stagione i diritti della Liga spagnola), riservata naturalmente agli abbonati tramite computer, dispositivi mobili oppure una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID VILLARREAL

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Villarreal, anche se i Blancos hanno giocato lunedì sera il posticipo con il Granada evidentemente non si può parlare di turnover, dal momento che c’è in palio la Liga. Per rifiatare ci sarà tempo nelle prossime settimane, prima di tentare una difficilissima missione in Champions League. Questa è stata una stagione all’insegna del pragmatismo, tanto che Sergio Ramos è uno dei bomber di spicco del Real Madrid 2019-2020 grazie alla sua precisione dal dischetto. I cardini della squadra sono ancora i veterani, come Modric oppure Benzema, anche se non mancano giovani che Zidane sta lanciando, oltre al recupero di Courtois dopo un periodo difficile appena sbarcato a Madrid. Anche nel Villarreal non ci attendiamo sorprese: per fare bene al Santiago Bernabeu in una partita decisiva, è obbligatorio schierare la formazione migliore.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Real Madrid Villarreal, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa e capolista della Liga comprensibilmente sono favoriti: segno 1 quotato a 1,47, mentre poi si sale a 4,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,25 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2, in caso naturalmente di vittoria esterna del Villarreal al Bernabeu.



