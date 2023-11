DIRETTA REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: V nere imbattute nella Casa Blanca (9 novembre 2023)

DIRETTA REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Real Madrid Virtus Bologna ha sei precedenti, considerando l’Eurolega moderna: abbiamo già ricordato il grande colpo che le V nere avevano timbrato nella passata stagione, era fine ottobre e al Wizink Center il 91-95 finale aveva portato la firma di Ismael Bako, che aveva segnato 16 punti con 4 rimbalzi e 4/5 dal campo, ma soprattutto era stato ottimo dalla lunetta (8/11) portando in dote i punti decisivi. Il top scorer era stato Iffe Lundberg autore di 18 punti, poi in doppia cifra erano andati Isaia Cordinier e Mam Jaiteh (12 punti a testa) e Milos Teodosic autore di 14 punti, per una prova corale che aveva annichilito un Real Madrid che poi, come già detto, avrebbe fatto decisamente più strada in quell’Eurolega, arrivando a sollevare il trofeo.

Il bilancio complessivo racconta di quattro vittorie della Virtus Bologna e due del Real Madrid; le V nere sono passate nella capitale spagnola anche due volte nel 2002 (marzo, con 28 punti di margine, e ottobre) e questo ci dice allora che i blancos non hanno mai battuto la Virtus Bologna in casa loro, un dato sicuramente importante entrando in questa serata. L’ultima vittoria assoluta del Real Madrid è di marzo: netto 79-96 alla Segafredo Arena, nell’occasione 26 punti di un Mario Hezonja irreale dall’arco (8/11) ma soprattutto un Guerschon Yabusele da 30 di valutazione, frutto di 24 punti (10/13, 4/7 dal perimetro), 6 rimbalzi e 3 assist senza alcuna palla persa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Virtus Bologna sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, perché dobbiamo ricordare che l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle due italiane impegnate nella competizione, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video in assenza di un televisore; bisogna poi dire che su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA: PER DIVENTARE GRANDI!

Real Madrid Virtus Bologna è in diretta dal Wizink Center, alle ore 20:45 di giovedì 9 novembre: si gioca per la settima giornata di basket Eurolega 2023-2024, ed è un big match con il quale la Segafredo può testare le sue possibilità e valutare se davvero possa giocarsi la gloria. Il Real Madrid, che ha una partita in meno (quella con il Maccabi Tel Aviv) è l’unica squadra a non aver ancora perso in questo avvio di Eurolega, ma la Virtus Bologna arriva da cinque vittorie consecutive e occupa il secondo posto in classifica in compagnia di Barcellona, Fenerbahçe e Valencia.

Insomma: dopo la stagione di apprendistato sembra davvero che le V nere abbiano fatto il salto di qualità in campo internazionale e siano pronte a tornare quelle di un tempo, anche se il processo sarà chiaramente lungo; intanto devono riscattare quella che è stata la prima sconfitta in campionato, maturata a Cremona in una serata in cui i ragazzi di Luca Banchi non sono mai stati in partita. Aspettando che la diretta di Real Madrid Virtus Bologna prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere qui al Wizink Center.

DIRETTA REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Real Madrid Virtus Bologna ci può davvero dire se la Segafredo possa aspirare al livello delle grandi, in questo caso i blancos: naturalmente una partita non può essere presa come indicatore assoluto, soprattutto in una competizione come l’Eurolega che presenta una regular season da 34 giornate, ma è altrettanto evidente che se la Virtus Bologna dovesse fare il colpo al Wizink Center sarebbe una grande cosa sia per la classifica, perché sarebbe primo posto, sia per il morale che per la consapevolezza di poter davvero battere chiunque.

Vero: anche l’anno scorso le V nere avevano battuto il Real Madrid e poi i playoff non erano arrivati – mentre gli spagnoli avevano vinto l’Eurolega – ma in questa stagione il passo della squadra di Banchi è davvero diverso come dimostrato anche dalla netta vittoria contro l’Anadolu Efes. Adesso si tratta di aspettare e scoprire cosa succederà sul parquet del Wizink Center, la Virtus Bologna sa fin troppo bene che il percorso verso i playoff sarà lungo e tortuoso e non si può assolutamente festeggiare all’inizio di novembre, ma la serata di giovedì è particolarmente attesa…











