Diretta Real Madrid Virtus Bologna/ Streaming video tv: incrocio storico! (Eurolega)

Real Madrid Virtus Bologna, che sarà in diretta dal Wizink Center alle ore 20:45 di giovedì 27 ottobre, si gioca per la 5^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Sfida tostissima per la Segafredo, una trasferta sul campo di una corazzata europea che, nonostante non sia partita nel migliore dei modi (due vittorie e due sconfitte in questa competizione) rimane pur sempre tra le principali candidate alla vittoria di un titolo che ha già messo in bacheca in epoca recente, e dopo tutto i blancos sono favoriti contro le V nere che invece sono in difficoltà.

Il grande ritorno in Eurolega per il momento non è come la Virtus Bologna lo attendeva: è arrivata soltanto una vittoria, quella casalinga contro il Bayern, a fronte di tre sconfitte maturate in maniera diversa ma che ci hanno detto comunque di come questa squadra debba ancora crescere in mentalità per provare realmente a prendersi un posto nei playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Real Madrid Virtus Bologna; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Wizink Center.

La diretta di Real Madrid Virtus Bologna ci presenta una sfida comunque affascinante: stiamo parlando di due squadre che hanno scritto la storia dell’Eurolega, e che sostanzialmente sono rimaste a lungo sulla breccia nonostante qualche strutturale periodo di appannamento, per motivi differenti. I blancos l’anno scorso sono riusciti a giocare un’altra volta la finale: l’hanno persa contro l’Anadolu Efes, ma hanno dimostrato che nonostante addii importanti – e ce ne sono stati parecchi – e roster modificati riescono sempre a far maturare i loro giovani e rimanere competitivi.

Per la Virtus Bologna come già detto il discorso è attualmente diverso, perché questa società ha dovuto attraversare una fase segnata dal fallimento e dalla discesa nelle serie minori, poi l’impegno del club ha portato alla grande rinascita con già tanti trofei in bacheca, ma è chiaro che le V nere abbiano l’Eurolega come dimensione ultima e definitiva della loro storia e dunque non possano non fare i conti con il percorso europeo. Al momento le cose vanno a rilento, ma la formula della competizione lascia tutto il tempo per recuperare: adesso sta a Sergio Scariolo e i suoi ragazzi rialzare la testa, magari a cominciare proprio da questa sera…











