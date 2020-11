Diretta/ Real Sociedad AZ Alkmaar (Europa League) streaming tv: Napoli interessato

DIRETTA REAL SOCIEDAD AZ ALKMAAR: SFIDA IN EQUILIBRIO

Real Sociedad AZ Alkmaar, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 18.55 presso il Reale Seguros Stadium di San Sebastian, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Napoli spettatore interessato di una sfida in bilico, le due squadre hanno già affrontato i partenopei: gli olandesi hanno espugnato a sorpresa il San Paolo e soprattutto si sono dimostrati la grande sorpresa del raggruppamento finora, battendo anche il Rijeka e prendendo la testa del girone, pur essendo stati costretti ad affrontare anche l’emergenza Covid alla vigilia della trasferta di Napoli. I baschi avevano invece iniziato con una vittoria in Croazia, ma hanno rimesso tutto in discussione perdendo in casa contro la squadra allenata da Gattuso. In campionato la Real Sociedad vola con quattro vittorie consecutive, l’ultima calando il poker in casa del Celta Vigo, e il primo posto nella Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid. Nell’Eredivisie olandese l’AZ Alkmaar è reduce da un 3-0 inflitto al Waalwijk che ha permesso alla squadra allenata da Slot di risalire la classifica dopo ben cinque pareggi consecutivi.

DIRETTA REAL SOCIEDAD AZ ALKMAAR IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Real Sociedad AZ Alkmaar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD AZ ALKMAAR

Le probabili formazioni di Real Sociedad AZ Alkmaar, sfida che andrà in scena presso il Reale Seguros Stadium di San Sebastian. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Imanol Alguacil con un 4-1-4-1: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José. Gli ospiti guidati in panchina da Arne Slot schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Real Sociedad AZ Alkmaar grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



