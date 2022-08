DIRETTA REAL SOCIEDAD BARCELLONA/ Streaming video tv: aspettando il tiki taka…

Diretta Real Sociedad Barcellona, gli ospiti chiamati a reagire

Per questa diretta di Real Sociedad Barcellona le due formazioni si daranno battaglia nello stadio Aoeta alle 22,00 di questa Domenica 21 Agosto. I padroni di casa arrivano a questa partita forti del primo successo stagionale dopo la vittoria per 1-0 ai danni del Cadice, seppur risicato, è comunque un risultato che da morale e proprio a questo dovrebbe puntare la Real Sociedad. Infatti Il Barcellona di Xavi viene da una partita estremamente nervosa che ha visto persino un cartellino rosso nella sfida finita in pareggio contro il Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski insegue i ladri in macchina/ Furto al polacco a Barcellona

Nonostante gli ospiti partono favoriti, ci sono molte incognite e solo all’inizio della diretta potremmo avere delle risposte certe sulla condizione in cui riversano i giocatori di Xavi. L’unica cosa sicura è che assisteremo ad una partita classica del calcio spagnolo, infatti Real Sociedad Barcellona è stata giocata ben 189 volte, con ben 111 vittorie del Barcellona contro le 36 vittorie del Real Sociedad.

Diretta/ Barcellona Rayo Vallecano (risultato finale 0-0) streaming: Ter Stegen salva

Diretta Real Sociedad Barcellona streaming video e tv come seguire la partita

Come l’anno scorso, l’unico modo per seguire la diretta tv di Real Sociedad Barcellona o per essere più precisi la diretta streaming video, sarà sottoscrivere un abbonamento a Dazn, infatti anche quest’anno il colosso dello streaming ha i diritti per tutte le partite della Liga.

Probabili formazioni Real Sociedad Barcellona

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta tra Real Sociedad e Barcellona, i padroni di casa schiereranno quasi sicuramente il 4-3-2-1 che tanto bene ha fatto nella prima partita della stagione, con Ali Cho e Isak pronti a guidare l’attacco e a cercare di portare una vittoria che sicuramente darebbe morale all’ambiente, oltre a regalare una gioia ai propri tifosi pronti a sostenere la Real Sociedad sugli spalti.

Kessie e Christensen via gratis dal Barcellona?/ La clausola: tesserati entro sabato…

Discorso analogo per Il Barcellona che schiererà il solito 4-3-3 con Busquets davanti alla difesa dopo le insistenti voci di mercato di De Jong che per il momento non lascia spazio ad un suo possibile utilizzo almeno dal primo minuto. In attacco figura Lewandoski, il centravanti polacco infatti cerca ancora di fare il suo primo goal nella Liga, sarà questa la volta buona? Solo il campo ce lo dirà ma sicuramente il bomber ex Bayern Monaco troverà filo da torcere visto che nella prima uscita la Real Sociedad non ha subito neanche un goal.

Pronostico e Quote

Vediamo invece adesso come pronostica l’esito della diretta di Real Sociedad Barcellona la Snai: il bookmaker mette quote veramente alte per questa partita, sintomo che sarà di difficile lettura senza una vera favorita. Il Barcellona però è sempre il Barcellona e quindi la sua quota per la vittoria in trasferta è di 2,05. Un eventuale vittoria della Real Sociedad invece è data a 3,35, con il pareggio fissato a 3,6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA