DIRETTA/ Real Sociedad Lipsia video streaming tv: arbitra Anthony Taylor

DIRETTA REAL SOCIEDAD LIPSIA: L’ARBITRO

Real Sociedad Lipsia viene diretta questa sera da Anthony Taylor, arbitro inglese tra i più esperti nel panorama del calcio europeo. Per lui abbiamo anche tre precedenti stagionali nella fase a gironi di Champions League: non un bel ricordo per l’Italia, perché era stato lui a dirigere Atalanta Villarreal che, giocata con 24 ore di ritardo causa neve, era costata alla Dea gli ottavi nella competizione costringendola a giocare il playoff di Europa League (il Villarreal aveva vinto 3-2 a Bergamo, come ricorderete). Non solo, Taylor due settimane prima aveva arbitrato Lille Salisburgo, dunque una trasferta dell’altra squadra gestita dall’universo Red Bull (gli austriaci avevano perso 1-0 al Pierre Mauroy) mentre in Europa League quest’anno abbiamo un solo precedente che riguarda una squadra impegnata stasera nel ritorno dei playoff, il Betis che aveva perso di schianto (4-0) sul campo del Bayer Leverkusen.

In Premier League Taylor è stato recentemente l’arbitro di Manchester City Tottenham, vinta dagli Spurs di Antonio Conte con un gol a fine recupero; e anche Chelsea Manchester United dello scorso 28 novembre, così come Chelsea Liverpool. Insomma: grandi sfide, che confermano quale sia lo status di questo fischietto impegnato stasera all’Anoeta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL SOCIEDAD LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Real Sociedad Lipsia è su Sky Sport (Sky Sport Football canale 203 e canale 255): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Real Sociedad Lipsia, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso la Reale Arena di San Sebastian sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. Quella dell’andata tra baschi e tedeschi è stata una delle sfide più spettacolari di questi play off di Europa League, un 2-2 che lascia aperto l’esito a ogni sviluppo. Il Lipsia ha confermato qualità e limiti già visti in Bundesliga, la Real Sociedad distrazioni difensive che le hanno impedito di fare il colpaccio alla Red Bull Arena.

Nella Liga spagnola il club di San Sebastian è reduce però da una battuta d’arresto che può incidere anche sul morale, il 4-0 subito in casa dell’Athletic Bilbao in un derby sempre sentitissimo nei Paesi Baschi. Il Lipsia invece in Bundesliga ha giocato una delle partite più brillanti della sua stagione, vincendo con un clamoroso 1-6 in casa dell’Hertha Berlino e mantenendosi agganciato al quarto posto in classifica in compagnia di Hoffenheim e Friburgo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD LIPSIA

Le probabili formazioni della diretta Real Sociedad Lipsia, match che andrà in scena alla Reale Arena di San Sebastian. Per la Real Sociedad, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Remiro, Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz, Zubimendi, Merino, Januzaj, Silva, Oyarzabal, Isak. Risponderà il Lipsia allenato da Domenico Tedesco con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Gulacsi, Klostermann, Orban, Gvardiol, Henrichs, Laimer, Haidara, Angelino, Olmo, Silva, Nkunku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Sociedad Lipsia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Real Sociedad con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Dortmund, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

