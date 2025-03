DIRETTA REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta Real Sociedad Manchester United: possiamo dire che la squadra basca non ci arrivi nel migliore dei modi, nelle ultime due partite ha giocato contro Real Madrid (andata della semifinale di Coppa del Re) e Barcellona (campionato), ha perso due volte e non ha mai segnato incassando cinque gol, tra l’altro nella Liga ha vinto solo tre volte nelle ultime dieci partite, ha incassato sei sconfitte e in trasferta non ottiene tre punti dallo scorso 8 dicembre, le cose vanno meglio in Europa League con tre vittorie consecutive, cinque nelle ultime sei e il playoff superato contro il Midtjylland segnando cinque gol qui alla Reale Arena.

Del Manchester United e della sua stagione abbiamo parlato più volte: la cosa più impressionante è il fatto che i Red Devils siano quattordicesimi in Premier League con appena 33 punti in 27 giornate, la vittoria contro l’Ipswich Town è stata solo la quinta dell’intera gestione di Ruben Amorim (entrato in carica a metà novembre) ma anche qui si fa bene in Europa League, gli ottavi sono stati conquistati direttamente grazie a cinque vittorie consecutive dopo aver pareggiato le prime tre. Questa competizione salverebbe la stagione degli inglesi? Forse sì ma tanto dipenderà anche dal campionato, ora viviamo insieme la diretta Real Sociedad Manchester United! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Real Sociedad Manchester United, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Real Sociedad Manchester United delle 18.45 sarà necessario sintonizzarsi quindi sul canale Sky Sport (canale 253), o sulle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Due squadre in difficoltà

La diretta Real Sociedad Manchester United sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e mette di fronte due squadre in difficoltà nei rispettivi campionati nazionali ma che in Europa stanno trovando grandi prestazioni, i padroni di casa arrivano dopo aver battuto in modo netto negli spareggi i danesi del Midtjylland, ma ne La Liga è fuori dalla zona Europa occupando il 9° posto con 34 punti e difficilmente riuscirà ad entrarci.

Gli ospiti invece in Europa League sono stati tra le squadre migliori qualificandosi tra le prime otto e raggiungendo direttamente gli ottavi, in Premier League invece sono in fondo alla classifica al 14° posto con 33 punti e hanno ormai abbandonato tutti i loro obiettivi.

Real Sociedad Manchester United, probabili formazioni

Per la partita della Reale Arena i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Imanol Alguacil con un 4-1-4-1 con Alex Remiro in porta, Munoz e Aramburu esterni bassi con Zubeldia e Aguerd difensori centrali a completare il reparto, Zubimendi in mediana, Kubo e Barrenetxea sulle fasce, Sucic e Brais Mendez alle spalle di Oyarzabal punta centrale.

Gli ospiti invece saranno messi in campo da Ruben Amorim con un 3-4-2-1 con Onana tra i pali, Yoro, Maguire e de Ligt i tre difensori centrali, Dalot e Dorgu gli esterni con Bruno Fernandes e Ugarte a completare il centrocampo, Hojlund unica punta supportato da Garnacho e Zirkzee.

Real Sociedad Manchester United, quote e pronostico

La diretta Real Sociedad Manchester United è una delle sfide più interessanti degli ottavi di finale di Europa League, nonostante la difficoltà di questa stagione entrambe le squadre sono ricche di giocatori di talento e sono abituate a giocare queste partite in queste competizioni, i padroni di casa potrebbero essere leggermente favoriti per l’ambiente favorevole del pubblico ma anche il pareggio potrebbe essere il risultato finale con entrambe le squadre che accettano il pareggio per uscire dalla crisi di risultati che stanno vivendo nei rispettivi campionati.

Secondo i bookmakers, come Sisal, la vittoria del Real Sociedad è quotata 2.00, il pareggio ha una quota di 3.35 mentre la vittoria del Manchester United ha una quota più elevata pari a 3.65.