Diretta/ Real Sociedad Manchester Utd streaming video: grande sfida! (Europa League)

REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED: OSPITI FAVORITI!

Real Sociedad Manchester United, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18.45 presso l’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida che vale per la vetta del raggruppamento, essendo le due formazioni già sicure dei primo due posti. In testa ci sono i baschi con 3 punti di vantaggio grazie allo 0-1 dell’Old Trafford all’andata. Con una differenza reti migliore di 2 gol, al Manchester United servirà una vittoria con 2 gol di scarto per ribaltare la situazione.

In palio col primo posto c’è l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione e dunque la possibilità di saltare i play off di febbraio. Nella Liga spagnola la Real Sociedad è reduce da una sconfitta, subita in casa contro il Betis Siviglia, ko costato il sorpasso al terzo posto in classifica proprio da parte degli andalusi. Nella Premier League inglese il Manchester United ha battuto di misura il West Ham ed è risalito al quinto posto in classifica, lontano però sempre 8 lunghezze dall’Arsenal capolista.

REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Real Sociedad Manchester United sui canali Sky (Sky Sport Football e Sky Sport canale 253) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Real Sociedad Manchester United, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Real Sociedad Manchester United, match che andrà in scena all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian. Per la Real Sociedad, Imanol Alguacil schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi; Kubo, David Silva, Mendez; Sorloth. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; Eriksen, Casemiro; Antony, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Sociedad Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Real Sociedad con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











