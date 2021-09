DIRETTA/ Real Sociedad Monaco video streaming tv: arbitra il russo Sergey Ivanov

DIRETTA REAL SOCIEDAD MONACO: L’ARBITRO

Sarà Sergey Ivanov l’arbitro nella diretta di Real Sociedad Monaco. Fischietto russo di Rostov, questa sera nel match di Europa League sarà supportato dagli assistenti Roman Usachev e Valeri Danchenko, sarà russa tutta la squadra arbitrale visto che il quarto uomo sarà Kirill Levnikov e in sala Var ci saranno Vitali Meshkov e Aleksei Lunev. Ivanov ha iniziato la sua carriera a livello internazionale nel 2014; quest’anno nella Premier League russa ha già avuto modo di dirigere parecchi incontri (il campionato è iniziato a luglio) e basta guardare le squadre coinvolte per rendersi conto di quale sia il suo livello.

L’esordio è stato in Cska Mosca Ufa del 25 luglio, poi in ogni singola giornata del campionato questo arbitro è stato sul terreno di gioco; tra le altre gare dirette si possono segnalare Zenit Cska del 26 agosto, Rubin Zenit del 20 settembre e infine l’ultima, che è arrivata loscorso sabato con la vittoria dello Spartak Mosca (questa sera avversaria del Napoli nel girone di Europa League) sull’Ufa, per 2-0. L’anno scorso ha incrociato una squadra italiana, ovvero la Roma: i giallorossi erano ad Amsterdam per i quarti di finale di Europa League, ma Ivanov era il quarto uomo di una squadra arbitrale comandata da Sergei Karasev, che infatti aveva fischiato alla Johan Cruyff Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL SOCIEDAD MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Real Sociedad Monaco è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

REAL SOCIEDAD MONACO: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Real Sociedad Monaco, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso la Reale Arena di San Sebastian, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Nel cartellone di giornata di Europa League si tratta sicuramente del big match, tra due formazioni estremamente ambiziose. La Real Sociedad è partita con un 2-2 contro un’altra formazione eccellente in quello che può essere definito il girone di ferro della competizione, gli olandesi del PSV Eindhoven.

Il Monaco, che ha perso l’accesso alla Champions League in un rocambolesco play off contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, ha invece battuto 1-0 lo Sturm Graz prendendo momentaneamente la testa del girone. Nella Ligue 1 francese i monegaschi sono reduci da due vittorie consecutive, ottenute contro St. Etienne e Clermont, che hanno fatto risalire i biancorossi a metà classifica dopo le difficoltà delle prime giornate. Nella Liga spagnola la Real Sociedad, dopo l’ultima vittoria sull’Elche, è seconda a una sola lunghezza dal Real Madrid capolista.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD MONACO

Le probabili formazioni della diretta Real Sociedad Monaco, match che andrà in scena alla Reale Arena di San Sebastian. Per la Real Sociedad, Imanol Alguacil schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Turrientes; Januzaj, Merino, Oyarzabal; Lobete. Risponderà il Monaco allenato da Nico Kovac con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nubel; Aguilar, Maripan, Pavlovic, Jakobs; Matazo, Tchouameni; Martins, Volland, Diop; Ben Yedder.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Reale Arena di San Sebastian, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Real Sociedad con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

