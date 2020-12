Diretta Real Sociedad Rijeka/ Streaming video tv: baschi padroni del loro destino

DIRETTA REAL SOCIEDAD RIJEKA: CONTA SOLO PER I BASCHI

Real Sociedad Rijeka, che viene diretta dall’arbitro portoghese Joao Pinheiro, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre: siamo nel gruppo F di Europa League 2020-2021, penultima giornata e qui all’Anoeta anche il Napoli può idealmente guardare, perché i baschi restano un concorrente diretto per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I partenopei sono padroni del loro destino, ma lo è anche la formazione spagnola: ha 7 punti in classifica come l’Az Alkmaar, ma anche il vantaggio nella doppia sfida diretta. Dunque, battendo i croati che sono già eliminati, avendo raccolto 0 punti nel girone, sarebbero qualificati aritmeticamente qualora gli olandesi dovessero perdere in casa; al contrario, rischieranno grosso perché la prossima settimana sarà la banda di Arne Slot ad affrontare il fanalino di coda, mentre i baschi andranno al San Paolo. Per il momento valutiamo in che modo potrebbero andare le cose nella diretta di Real Sociedad Rijeka, e proviamo anche a studiare le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA REAL SOCIEDAD RIJEKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Sociedad Rijeka sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno accedere alle immagini attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore, i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, utilizzabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD RIJEKA

Real Sociedad Rijeka sarà giocata da Imanol Alguacil con il classico 4-2-3-1, nel quale in difesa potrebbe tornare titolare Nacho Monreal (a sinistra) con Elustondo sull’altro versante e due centrali che possono essere Zubeldia e Le Normand, a protezione del portiere Remiro; a centrocampo sicuro del posto Mikel Merino, al suo fianco possibilità per Zubimendi rispetto a Guevara con Januzaj che potrebbe avere la maglia come esterno destro sulla trequarti, scontata la presenza di Oyarzabal a sinistra e da trequartista si candida Portu, che supporterà uno tra Isak e Willian José. Vista l’eliminazione già avvenuta, Simon Rozman potrebbe schierare il Rijeka con qualche seconda linea; il modulo dovrebbe essere un 5-4-1, Tomecak e Anastasio sulle corsie laterali con tre centrali che saranno Velkoski, Galovic e Smolcic davanti al portiere Nevistic. A centrocampo la cerniera mediana sarà protetta da Gnezda Cerin e Loncar, mentre come battitori esterni dovrebbero andare Muric e Stefulj; prima punta sarà Muric, in questo caso verrebbe confermato l’undici che ha perso a Napoli settimana scorsa ma per l’appunto potrebbe esserci qualche variazione sul tema.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Real Sociedad Rijeka, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,14 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 18,00 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 8,00 volte l’importo che sceglierete di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA