DIRETTA/ Real Sociedad Roma streaming video tv: Mourinho per procedere in Europa

DIRETTA REAL SOCIEDAD ROMA: LE STATISTICHE

Si gioca tra poco per la diretta di Real Sociedad Roma. Per la Roma, probabilmente, l’avversario peggiore da poter affrontare dato che la Real Sociedad si è qualificata nel girone di Europa League al primo posto, tenendo lontano in seconda posizione il Manchester United ed essendo anche la formazione ad aver subito meno gol all’interno di tutta la fase gironi (2 gol subiti). Due gol subiti all’interno di tutta la fase ai gironi come quelli che la Roma è riuscita ad infliggere alla formazione spagnola, nella gara di andata terminata con la vittoria allo stadio Olimpico con i gol di El Shaarawy e Kumbulla.

Per la Roma, la gara di andata, decisamente una delle migliori partite giocate in stagione. Come testimonia il dato dei gol subiti della formazione spagnola, Sono ben 13 le volte in cui non ha subito gol, dunque ha mantenuto la porta blindata, nelle ultime 28 partite giocate tra tutte le competizioni (Liga Spagnola, Copa del Rey e Europa League). Roma che potrà vantare il proprio vantaggio ma dovrà fare a meno con grande probabilità di Andrea Belotti, l’ex di turno Diego Llorente, Lorenzo Pellegrini ed Ola Solbakken. Chi non farà parte sicuramente la partita è l’altro ex Umar Sadiq, a causa di un infortunio al ginocchio. (Marco Genduso)

REAL SOCIEDAD ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Real Sociedad Roma sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Real Sociedad Roma, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

REAL SOCIEDAD ROMA: MOU PROVA L’IMPRESA!

Real Sociedad Roma, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.00 presso la Reale Arena di San Sebastian, sarà una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Gara importante per la stagione di entrambe le squadre, tra le pretendenti alla vittoria finale: la più vicina al pass per i quarti è la compagine giallorossa.

La gara d’andata è finita 2-0 per la formazione di Josè Mourinho, con le reti siglate da El Shaarawy e Kumbulla. Per passare il turno la Real Sociedad deve vincere con tre reti di scarto, mentre con sole due reti di scarto si andrà ai tempi supplementari. Tutti gli altri risultati consentiranno ai giallorossi di andare direttamente ai quarti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD ROMA

Alguacil e Mourinho alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Real Sociedad Roma. Partiamo dai baschi, il modulo è il consueto 4-4-2: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico, Silva, Zubimendi, Merino, Illarramendi, Kubo, Sorloth. Passiamo adesso ai giallorossi, schierati con il 3-5-2: Rui Patricio, Llorente, Smalling, Mancini, Karsdorp, Wijnaldum, Matic, Cristante, Zalewski, Dybala, Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Real Sociedad Roma vedono favorita la compagine di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria dei baschi è a 2,15, il pareggio è quotato 3,15, mentre il successo dei giallorossi paga 3,65 volte la posta. Non ci saranno molte reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,40. Meno squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.











