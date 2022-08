DIRETTA REAL VALLADOLID LAZIO/ Streaming video tv: chance dal primo per Cancellieri?

DIRETTA REAL VALLADOLID LAZIO: ULTIMO TEST PER I BIANCOCELESTI

La diretta Lazio Real Valladolid sarà l’ultima amichevole della squadra di Maurizio Sarri prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. L’amichevole contro la squadra spagnola sarà oggi sabato 6 agosto alle ore 20.00. Dopo questo match, la ciurma di Sarri inizierà a preparare il campionato, che prevede la sfida alla prima contro il Bologna del grandissimo ex della partita Sinisa Mihajlovic, ex terzino di fascia sinistra in forza alla Lazio nei primi anni 2000. Partita che dovrà dimostrare al tecnico ex Chelsea, Juventus e Napoli, che la Lazio può competere anche in Europa, spesso non attenzionata dei biancocelesti, più incline al campionato italiano.

Real Valladolid, che, invece, affronterà il sottomarino giallo del Villareal, impegnato, sempre oggi, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Test italiani per le spagnole che non vogliono lasciare nulla al caso e si preparano al meglio per la gara del 13 agosto alle ore 19:00. Spagnoli che hanno l’obiettivo di mantenere la categoria e lo faranno subito in casa contro il Villareal nel match atteso da tutti i tifosi della squadra padrona di casa.

DIRETTA REAL VALLADOLID LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Lazio è pronta per iniziare la nuova stagione e affrontare tutti gli impegni ma ancora c’è spazio per l’ultima amichevole: si andrà, difatti, in Spagna dove ad attenderli c’è il Real Valladolid. Ma Real Valladolid Lazio sarà possibile seguirla in diretta? La risposta è si. Sarà possibile vedere l’amichevole spagnola Real Valladolid Napoli in diretta streaming video tv attraverso la piattaforma DAZN oppure in alternativa su Lazio Style Channel canale 233 di Sky. Tifosi della Lazio, e non solo, che saranno felici di sapere che sabato 6 agosto alle ore 20:00 potranno seguire la propria squadra in questo interessante test.

Prima la diretta Real Valladolid Lazio e poi sfida contro il Bologna: questi i prossimi 7 giorni della Lazio che dovranno affrontare per l’inizio della stagione 2022-2023 con Maurizio Sarri in panchina, per il secondo anno dal suo arrivo della scorsa annata. Annata terminata con la Lazio che si è qualificata in Europa, nella fattispecie in Europa League, insieme agli eterni rivali e cugini, oltra che compaesani, della Roma di Josè Mourinho, lo Special One.

PROBABILI FORMAZIONI REAL VALLADOLID LAZIO

Aspettando la diretta tra Real Valladolid e Lazio, vi mostriamo le probabili formazioni della rosa di Maurizio Sarri. In porta conferme per il nuovo arrivato Luis Maximiano. Difesa a 4 con Lazzari che agirà da terzino destro, centrali l’ex Milan Alessio Romagnoli e Casale con Marusic a sinistra. Attenzione a Elsaid Hysaj che potrebbe partire dal primo con Marusic a sinistra e lui a destra. Centrocampo con una certezza Sergey Milinkovic Savic con Marcos Antonio e staffetta Luis Alberto Cataldi. Li davanti Zaccagni e Cancellieri in pole per supportare il capitano e bandiera Ciro Immobile.

Spagnoli che, aspettando la diretta di Lazio Real Valladolid, possono scendere in campo con la seguente squadra titolare, in attesa anche dello scontro di campionato contro il Villareal. Tra i pali Sergio Asenjo; difesa con Fernandez, Sanchez centrali con Olaza sulla fascia sinistra e Luis Perez a destra. Mediana a 2 con Monchu e l’ex Swansea Roque Mesa; 3 mezzepunte che sono Toni Villa, Plata e centralmente Kike Perez. In attacco unica punta Sergi Guardiola, che sostituisce l’infortunato Weissman.











