DIRETTA/ Recanatese Alessandria video streaming tv: partita con pochissima storia

DIRETTA RECANATESE ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

Diretta Recanatese Alessandria che presenta la seconda sfida in assoluto tra le due formazioni. 29 ottobre 2022 l’unico precedente, terminato con il risultato di 0-1 con il gol al minuto 48 realizzato da Alessandro Sbaffo, centrocampista classe 1990, non convocato nell’ultimo incontro della formazione giallorossa contro il Siena. Gara terminata quindi con la vittoria della formazione in trasferta, la Recanatese, con pioggia di cartellini gialli in totale, ben otto tra entrambe le formazioni.

La classifica informa come la gara tra Recanatese ed Alessandria sia fondamentale per la zona salvezza. Padroni di casa che si presentano in classifica con ben 33 punti contro i 26 collezionati dai piemontesi biancogrigi. Alessandria che inoltre è la terza squadra ad aver perso più partite; contro la Recanatese che invece è la seconda squadra ad aver pareggiato di più, sotto soltanto all’Olbia. (Marco Genduso)

RECANATESE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Recanatese Alessandria sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Recanatese Alessandria sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

SFIDA IN EQUILIBRIO!

Recanatese Alessandria, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. L’ultimo pareggio in casa del Siena ha rappresentato il quarto risultato utile consecutivo per la Recanatese, con i marchigiani che restano 3 lunghezze avanti rispetto alla zona play out, pur mantenendosi distaccati di 7 punti dalla zona play off.

Situazione che continua ad essere difficile per l’Alessandria che ha pareggiato 2-2 in casa contro la Vis Pesaro, ritrovandosi però ancora al terzultimo posto in classifica nel girone B, a -5 dalla possibilità di uscire dalla zona play out e senza vittorie in campionato da 5 partite consecutive. Unico precedente tra i professionisti tra le due squadre, il match d’andata che ha visto la Recanatese passare di misura, col punteggio di 0-1, in casa dei grigi.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per la Recanatese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallari; Somma, Ferrante, Vona, Yabre; Alfieri, Morrone; Guadagni, Ferretti, Giampaolo; Carpani. Risponderà l’Alessandria allenata da Maurizio Lauro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Liverani; Renault, Sini, Checchi, Rota; Perseu, Nichetti, Mionic; Galeandro, Cori, Sylla.

RECANATESE ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











