DIRETTA/ Recanatese Ancona video streaming tv: la storia del derby marchigiano (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA RECANATESE ANCONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Recanatese Ancona si avvicina: questo derby marchigiano è importante in chiave salvezza e rappresenta uno dei tanti episodi che ci hanno fatto compagnia in epoca recente, soprattutto in Serie D perché tra il 2011 e il 2014 ci sono state tre stagioni consecutive in cui il girone F della quarta divisione ha ospitato questa sfida. Lo scenario parla di nove partite totali: di queste, quattro sono state vinte dall’Ancona e due dalla Recanatese, che ha sempre festeggiato in casa e addirittura l’ultima volta in cui ha affrontato i dorici al Nicola Tubaldi, lo scorso aprile, ha vinto con un netto 4-0 trovando i gol di Alessandro Sbaffo, Filippo Guidobaldi, Giuseppe Guadagni e Daniel Giampaolo.

DIRETTA/ Giugliano Avellino video streaming tv: solo vittorie in trasferta finora! (Serie C, 23 marzo 2024)

Una vittoria certamente da ricordare per i giallorossi, che in casa contro l’Ancona hanno perso in due occasioni; la prima nell’ottobre di tredici anni fa, la seconda nel dicembre 2013 e dunque sempre in Serie D. Curioso notare come anche l’Ancona abbia un 4-0 interno che risale alla passata stagione – dunque doppio poker, uno per parte, l’anno scorso – mentre lo scorso novembre i dorici hanno battuto la Recanatese al Del Conero per 2-0, con una doppietta di Alberto Spagnoli maturata nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Ancona Torres (1-1) gol e highlights: Saco replica a Dametto, stop per i sardi! (Serie C, 17 marzo)

RECANATESE ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Recanatese Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Ancona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Recanatese Ancona, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Derby marchigiano particolarmente delicato visto che entrambe le formazioni si trovano nel pieno della zona play out. Terzultima la Recanatese, che con il pesante ko in casa dell’Olbia ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite disputate nel girone B.

DIRETTA/ Olbia Recanatese (risultato finale 4-1): trionfo sardo nel match-salvezza! (Serie C, 17 marzo 2024)

Problematica anche la situazione per l’Ancona, biancorossi reduci da un pareggio interno contro la Torres in cui la squadra allenata da Colavitto ha sicuramente tirato fuori l’orgoglio, rimontando la seconda della classe per distacco. Nonostante questo però la classifica dell’Ancona resta ancora deficitaria, con un quintultimo posto che costringerebbe ai play out i dorici in un anno molto difficile per le formazioni delle Marche, con quattro delle ultime cinque posizioni del girone B al momento occupate da Ancona, Vis Pesaro, Recanatese e Fermana.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Ancona, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per la Recanatese, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo, Longobardi; Lipari, Sbaffo; Melchiorri. Risponderà l’Ancona allenato da Gianluca Colavitto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Marenco, Pasini, Cella; Clemente, Saco, Gatto, Basso, Martina; Moretti, Cioffi.

RECANATESE ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Ancona ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA