DIRETTA/ Recanatese Arezzo video streaming tv: si tratta di una partita inedita (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA RECANATESE AREZZO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Recanatese e Arezzo mette di fronte due formazioni che non si sono mai affrontate all’interno della loro storia. Non potendo spulciare i precedenti tra queste due formazioni, vi presentiamo le ultime tre sfide giocate in stagione da parte delle due squadre. Per i padroni di casa giallorossi che arrivano al match avendo vinto l’ultimo scontro 2-3 contro il Rimini. Una vittoria arrivata grazie al gol di Longobardi nei minuti finali dopo il pareggio realizzato da Morra 60 secondi prima. Prima della vittoria contro il Rimini, la recanatese ha avuto la peggio nella sfida di Coppa Italia contro la Vis Pesaro risultando eliminata ai calci di rigore.

In campionato, invece, vittoria di misura contro la Spal grazie alla rete realizzata da Morrone. Dall’altra parte del campo scende in gioco l’Arezzo che non sta brillando nel corso di queste ultime tre sfide. La formazione granata, infatti, arriva all’incontro con una sconfitta con il risultato di 0-2 contro il Cesena. Prima della sconfitta contro i bianconeri, un altro insuccesso contro la Lucchese, non riuscendo a rifarsi dopo il pareggio ottenuto contro il Pontedera tra le mura amiche. (Marco Genduso)

RECANATESE AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Arezzo sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Arezzo in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECANATESE AREZZO: DUE VITTORIE DI FILA PER I GIALLOROSSI

La diretta Recanatese Arezzo, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Match, almeno sulla carta, molto equilibrato: i giallorossi padroni di casa, infatti, dopo le due vittorie di file contro Spal e Rimini si attestano a quota dieci punti in classifica. Due lunghezze in meno per i toscani che, a loro volta, si presentano alla sfida con la sconfitta casalinga contro il Cesena sulle spalle.

LE PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE AREZZO

Le probabili formazioni di Recanatese Arezzo, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati. I padroni di casa allenati da mister Giovanni Pagliari opterà per il 3-5-2 con Melchiorri e Sbaffo come tandem offensivo. In difesa potrebbe rifiatare Veltri, al suo posto pronto Ferrante. In casa Arezzo mister Paolo Indiani dovrà rinunciare allo squalificato Settembrini. Nel centrocampo a tre, quindi, spazio a Mawuli, Bianchi e Damiani. Probabile l’impiego di Guccione in avanti dal primo minuto.

RECANATESE AREZZO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Recanatese Arezzo danno per favorita la squadra giallorossa con il segno 1 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici toscano è dato a 2.50 mentre il pareggio si gioca a 3.30.











