DIRETTA/ Recanatese Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA RECANATESE CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Recanatese Carrarese sta per avere inizio con delle due squadre che faranno il loro ingresso in campo a minuti. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti relativamente alla classifica delle due formazioni. Padroni di casa che si ritrovano al diciassettesimo posto con 34 punti raccolti fino a questo momento alla luce dei 41 gol fatti e 58 subiti.

Il miglior marcatore risulta essere il centrocampista offensivo Gianluca Carpani che ha realizzato ben 9 marcature. Dall’altra parte scalpita per partire dal primo minuto l’attaccante Giuseppe Panico, che di reti ne ha realizzate 10. I punti al momento della formazione ospite sono 64 con un’importantissima vittoria nell’ultimo turno contro il Perugia che li ha proiettati al terzo posto in solitaria con ben 5 punti di distanza. Una vittoria quest’oggi potrebbe significare avvicinarsi sempre di più alla matematica del terzo posto. (Marco Genduso)

DIRETTA RECANATESE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Recanatese Carrarese bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

RECANATESE CARRARESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Recanatese Carrarese è alle porte e uno sguardo ai testa a testa ci può venire in soccorso per saperne di più su questa sfida. In tutti e tre i precedenti le squadre sono andate entrambe a segno con una vittoria a testa e un pareggio che sottolinea il grande equilibrio fin qui.

Nel primo precedente è arrivato un bel 3-1 della Carrarese alla seconda giornata della stagione 2022/2023. Un successo restituito alla 22esima della stessa annata con un altrettanto convincente 4-2, questa volta appunto per la Recanatese. Infine arriviamo al testa a testa più recente, quello dell’andata, con la gara terminata con un gol per parte e di conseguenza anche con un punto a testa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RECANATESE CARRARESE: DELICATA PER I MARCHIGIANI!

Tutto è pronto per immergerci nel campo da gioco della diretta di Recanatese Carrarese, valida per la 35esima giornata di Serie C che partirà oggi 7 aprile 2024 alle 16,15. La Recanatese si trova attualmente in una posizione delicata in classifica, occupando il 17º posto e lottando strenuamente per evitare la retrocessione. Nel loro ultimo incontro, hanno ottenuto un pareggio a reti inviolate contro il Pineto, ma ora cercano disperatamente una vittoria che possa dare slancio alla loro battaglia per la salvezza.

Dall’altra parte invece, abbiamo la Carrarese, terza in classifica e in lizza per una promozione in una categoria superiore. Arrivano a questa partita dopo una preziosa vittoria per 1-0 contro il Perugia, che ha consolidato la loro posizione nei vertici della classifica.

RECANATESE CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni regalano sempre sorprese e questo è il caso anche della diretta di Recanatese Carrarese, vedremo poi se le indiscrezioni si riveleranno corrette. Per la Recanatese, si prevede che il portiere Meli difenda i pali, pronto a dimostrare ancora una volta le sue capacità con parate straordinarie.

Nel frattempo, la Carrarese si affiderà a Capello in attacco, un attaccante con una forte presenza fisica e una notevole abilità nel trattenere il pallone nonostante la sua limitata mobilità. Una caratteristica fondamentale per il gioco della squadra ospite.

RECANATESE CARRARESE, LE QUOTE

Andiamo ora a vedere insieme le quote della diretta di Recanatese Carrarese grazie al sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 fissato a 3,6 mentre il suo opposto a 1,8. Il pareggio distinto dalla X invece a 2,5.











