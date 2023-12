DIRETTA/ Recanatese Entella video streaming tv: la storia è brevissima (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA RECATENESE ENTELLA: TESTA A TESTA

La diretta tra Recanatese Entella, è imminente, riportando l’attenzione sui precedenti scontri allo stadio “Comunale” di Chiavari. Questa partita, pur essendo un inedito per il terreno marchigiano, è ancor più avvincente considerando l’esito dell’ultimo incontro nel dicembre 2022, quando la Virtus Entella si impose con le marcature di Meazzi e Zamparo, rispondendo alla momentanea parità firmata da Carpani.

Oggi, nel cuore del Comunale, i tifosi si preparano a una nuova esperienza calcistica, sospesi tra la storia già scritta e l’emozione di un capitolo ancora da scrivere. La domanda rimane: chi guiderà il destino della partita? Sarà la Virtus Entella a consolidare il proprio dominio o la Recanatese conquisterà la rivincita? L’attesa è pregnante di tensione e aspettative, promettendo uno spettacolo calcistico avvincente che contribuirà ad arricchire ulteriormente la narrazione di queste sfide. (agg. Gianmarco Mannara)

RECANATESE ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Recanatese Entella sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Entella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Recanatese Entella, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. La Recanatese si trova attualmente all’ottavo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 23 punti ottenuti in diciassette giornate e una partita ancora da recuperare. La squadra guidata da Giovanni Pagliari non ha disputato l’ultima partita di campionato contro il Gubbio, prevista nel turno precedente. Dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cesena, attuale capolista, la formazione marchigiana sta attraversando un periodo di forma negativo e ha perso terreno rispetto alle squadre che la precedono in classifica.

Senza vittorie nelle ultime quattro giornate, la Recanatese deve cercare di riconquistare i 3 punti per evitare di scivolare fuori dalla zona playoff. L’Entella, attualmente tredicesima in classifica con 21 punti dopo diciotto giornate (alla pari con Lucchese, Gubbio e Ancona, quest’ultima con una partita in meno), è reduce dalla sconfitta contro la Juventus U23 nel recupero della quattordicesima giornata. Nonostante il momento di forma altalenante, la squadra di Fabio Gallo ha ottenuto 7 punti nelle ultime cinque giornate, con vittorie su Pontedera (0-1) e Rimini (2-0), e un pareggio contro la SPAL (0-0). Con solo 16 gol segnati, l’Entella presenta il quarto peggior attacco nel Girone B, ma la difesa solida, che ha subito solo 17 gol, la colloca tra le migliori del gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Entella, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per la Recanatese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli; Peretti, Ferrante, Ricci; Quaquarelli, Prisco, Carpani, Gomez, Egharevba; Giampaolo, Sbaffo. Risponderà l’Entella allenata da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia, Parodi, Manzi, Sadiki, Bonini; Corbari, Petermann, Tascone; Meazzi; Santini, Zamparo.

RECANATESE ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

