Diretta/ Recanatese Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: tutto pronto, via! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA RECANATESE GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai i numeri e le statistiche sono una delle priorità del calcio e la diretta di Recanatese Gubbio non è sicuramente da meno, infatti nel mentre apsettiamo gli ultimi preparativi dell’incotro fermiamoci un attimo a vedere cosa ci dicono gli analisti della nostra redazione: il momento di forma dei marchigiani è molto buono in casa, con le ultime quattro partite vinte davanti ai propri tifosi con picchi di gol che sfiorano i 1,8 a partita. Queste reti vengono segnate nell’arco dei minuti centrali del secondo tempo, con percentuali che ballano tra il 20% e il 25%.

Il Gubbio invece può vantare una percentuale realizzativa simile tra il 46esimo e il 60esimo con un buon 23%, soglia che però si abbassa se consideriamo che le reti vengono segnate quado passano dalla fascia destra, gli exg in quella zona di campo infatti si alzano fino al 0,23. In casa però la Recanatese chiude il primo tempo in vantaggio nel 27% dei casi, numeri da alta classifica, mentre gli umbri solo nel 23%. Cifra che poi si abbassa di cinque punti percentuali quando il Gubbio gioca fuori casa. Ma ora concentriamoci sul rettangolo da gioco, la diretta di Recanatese Gubbio sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RECANATESE GUBBIO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Una partita non scontata e ricca di sorprese quella tra Recanatese Gubbio che i tifosi potranno seguire sul divano con un abbonamento a Sky. Se uno non vuole buttar via il pomeriggio guardando la partita può comunque collegarsi a Recanatese Gubbio in diretta streaming video sul proprio smartphone o ipad accedere allo streaming online di NowTv.

RECANATESE GUBBIO: PARTITA DELICATA!

Match di difficile pronostico quello a cui assisteremo nella diretta di Recanatese Gubbio di oggi 21 aprile alle ore 16,30. Ovviamente valido per la 37esima giornata di Serie C. La Recanatese si trova attualmente in zona play-in dopo la sconfitta subita contro il Cesena per 3-0. La squadra cercherà di rimettersi in carreggiata e ottenere punti preziosi per rafforzare la propria posizione di classifica.

Dall’altra parte del ring, il Gubbio occupa il quinto posto nonostante i risultati altalenanti dell’ultimo periodo. La squadra viene da un pareggio per 0-0 e cercherà di ritrovare la vittoria per continuare la propria corsa verso la vetta della classifica.

RECANATESE GUBBIO: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Recanatese Gubbio alle probabili formazioni dove cercheremo i possibili MVP del match: ci si aspetta che Raparo sia fondamentale per fare filtro a centrocampo e evitare di sollecitare troppo la difesa.

Il suo lavoro sarà cruciale nel garantire equilibrio alla squadra e fornire supporto sia in fase difensiva che in fase offensiva. Per il Gubbio, ci sarà grande attesa per Udoh. Il giocatore sarà importante per partire in contropiede sfruttando la sua velocità e mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

RECANATESE GUBBIO, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Recanatese Gubbio sul sito della Sisal: l’1 dei marchigiani è fissato a 3,8 mentre il segno X a 2,3. La vittoria degli umbri è quotato 2,5.











