Diretta/ Recanatese Gubbio streaming video tv: incrocio equilibrato (Serie C)

DIRETTA RECANATESE GUBBIO: GARA APERTA

Recanatese Gubbio, in diretta alle ore 21.00 di martedì 14 marzo 2023 allo stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati, è una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Sfida che si preannuncia apertissima tra due squadre che, tra alti e bassi, stanno raggiungendo i rispettivi obiettivi stagionali.

I giallorossi padroni di casa, reduci dal bel successo ottenuto in casa del Fiorenzuola, cercano lo sprint decisivo per la salvezza mentre gli umbri, dopo il buon pareggio contro il Cesena, puntano a consolidare il proprio posizionamento play-off.

RECANATESE GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Recanatese Gubbio sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RECANATESE GUBBIO: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Recanatese Gubbio. Partiamo dai padroni di casa: mister Pagliari, alla luce dei tanti impegni ravvicinati, potrebbe optare per qualche cambio senza, però, stravolgere il suo undici. Per questo probabile una occasione dal primo minuto per bomber Marilungo e, vista la squalifica di Ferrante, potrebbe trovare spazio un posto dall’inizio anche Morrone. Per gli ospiti di mister Braglia, invece, difesa a quattro con Nicolao, Portanova, il capitano Redolfi e uno tra Corsinelli e Semeraro. A centrocampo potrebbero esserci Bulevardi, Bontà e Rosaia, con Arena alle spalle degli attaccanti Vazquez e Spina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Recanatese Gubbio. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione ospite è quotata 2.35, il pareggio è dato a 2.90 mentre la vittoria dei padroni di casa paga 3.15 volte la posta. Ci si aspettano poche reti visto che l’Under 2.5 vale solo 1.40, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.60 volte la posta.











