DIRETTA/ Recanatese Juventus U23 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 gennaio)

DIRETTA RECANATESE JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta di Recanatese Juventus U23 diventeranno due con quello del turno attuale di campionato. Infatti, l’unico precedente risale alla gara d’andata terminata 2-0 per i bianconeri con i gol di Cerri e Guerra su assist di Huijsen, passato alla Roma in questa finestra di mercato invernale. Dunque la Recanatese e ancora alla ricerca della sua prima rete contro la Juventus U23 e potrebbe sbloccarsi proprio in casa.

Video/ Costa D'Avorio Guinea Bissau (2-0) gol e highlights: decidono Fofana e Krasso

A questo punto, diamo un’occhiata agli ultimi incontri di entrambe le squadre. I giallorossi sono in profonda crisi di risultati con ben quattro sconfitte consecutive contro Cesena, Entella, Torres e Gubbio. L’ultimo punto conquistato è stato a Carrara con la Carrarese, sfida terminata 1-1. La Juventus U23 invece si è leggermente ripresa mettendo a referto due vittorie nelle ultime tre, quelle con Entella e Pescara intervallate dall’1-1 casalingo contro la Vis Pesaro. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: ci sarà un assente in attacco per Mou? (14 gennaio 2024)

DIRETTA RECANATESE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Recanatese Juventus U23 sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare di Sky, previo abbonamento del pacchetto calcio. Altrimenti sarà sempre possibile seguire la diretta insieme alla nostra redazione o sulla piattaforma online di NowTv.

RECANATESE JUVENTUS U23: OSPITI FAVORITI!

Nel contesto della diretta di Olbia Juventus U23, programmata per oggi 14 gennaio 2024 alle ore 14:00, si affrontano due squadre che attualmente navigano nelle acque agitate delle zone basse della classifica di Serie C. La Recanatese, attualmente posizionata al dodicesimo posto, inizia a guardarsi alle spalle dopo una serie di tre sconfitte consecutive che hanno alimentato l’ansia della retrocessione. Ciò che sembrava una salvezza tranquilla si è trasformato in una lotta più intensa per evitare i bassifondi della classifica.

Diretta/ Costa D'Avorio Guinea Bissau (risultato finale 2-0): la chiude Krasso! (13 gennaio)

Dall’altra parte, la Juventus U23 giunge a questa sfida con un po’ più di fiducia, grazie a un paio di vittorie convincenti nelle precedenti giornate di campionato. Questi risultati positivi hanno consentito alla squadra di allontanarsi dalla zona Playin, fornendo un respiro di sollievo e aprendo la strada per una possibile ascesa nella classifica di Serie C. Entrambe le squadre si trovano in una fase critica della stagione, e questa sfida rappresenta un’opportunità importante per entrambe di ottenere punti fondamentali nella corsa per evitare la retrocessione. Gli appassionati possono aspettarsi una partita intensa e combattuta, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti che potrebbero fare la differenza nel cammino verso la salvezza.

DIRETTA RECANATESE JUVENTUS U23: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di Recanatese Juventus U23, le probabili formazioni delineano scenari intriganti per entrambe le squadre. La Recanatese, schierata con un solido 3-5-2, punta su Meli tra i pali per assicurare stabilità alla difesa. In attacco, il tandem Melchiorri e Sbaffo sarà responsabile di minacciare la porta avversaria, mentre Prisco agirà come regista principale nel centrocampo. Dall’altra parte, la Juventus U23 adotterà anch’essa un modulo 3-5-2, ma con interpreti diversi. La coppia offensiva composta da Guerra e Cerri sarà il punto di riferimento per mettere a segno i gol decisivi. Comenencia, schierato come esterno destro, contribuirà sia alla fase difensiva che a quella offensiva, cercando di sfruttare la sua velocità lungo il lato del campo. In porta, Daffara cercherà di mantenere la propria rete inviolata, fornendo solidità al reparto difensivo della Juventus.

Entrambe le squadre avranno l’obiettivo di ottenere una vittoria cruciale in questa fase delicata della stagione. La Recanatese cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di casa per risalire la classifica, mentre la Juventus U23 tenterà di consolidare la propria posizione al di fuori della zona pericolante. La partita si prospetta dunque emozionante, con lotta e determinazione da entrambe le parti per conquistare i tre punti in palio.

RECANATESE JUVENTUS U23, LE QUOTE

La diretta di Recanatese Juventus U23 nasconde delle quote molto interessanti per chi sa cercare: il segno 1 viene quotato 1,8 mentre il pareggio viene dato a 2,3. Queste due quote le trovate su Eurobet, mentre su Better potrete trovare la vittoria della Juventus U23 a 1,9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA