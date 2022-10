Diretta Recanatese Lucchese/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA RECANATESE LUCCHESE: OSPITI LEGGERMENTE FAVORITI!

Recanatese Lucchese, diretta dall’arbitro Davide Gandino della sezione Aia di Alessandria, si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 ottobre 2022, per l’ottava giornata del girone B di Serie C presso lo Stadio Helvia Recina di Macerata. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Recanatese Lucchese metterà di fronte due formazioni che sembrano destinate ad avere obiettivi differenti: la Recanatese ha appena 3 punti e sembra già impelagata nella lotta salvezza, mentre la Lucchese con i suoi 11 punti mette nel mirino l’obiettivo dei playoff.

La scorsa giornata non ha portato grandi soddisfazioni: la Recanatese ha perso per 2-1 sul campo dell’Imolese e insegue ancora la sua prima vittoria in campionato, mentre la Lucchese ha ottenuto un pareggio casalingo per 0-0 contro la Torres, al termine di una partita che certamente non passerà alla storia. Oggi dunque la posta in palio sarà importante per entrambe le formazioni, anche se per motivi differenti: che cosa ci dirà la diretta di Recanatese Lucchese?

RECANATESE LUCCHESE STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Lucchese non sarà trasmessa su Sky Sport, di conseguenza come punto di riferimento dobbiamo indicare naturalmente la diretta streaming video che per tutte le partite di Serie C sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento o acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE LUCCHESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Recanatese Lucchese. I padroni di casa marchigiani di mister Giovanni Pagliari potrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 con Fallani in porta; i quattro difensori Somma, Ferrante, Tafa e Quacquarelli; in mediana spazio alla coppia formata da Alfieri e Carpani; nell’attacco della Recanatese infine ecco Morrone, Sbaffo e Zammarchi sulla trequarti, a sostegno della prima punta Ventola.

Per la Lucchese allenata da Ivan Maraia si potrebbe invece ipotizzare un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari: Cucchietti in porta; Quirini, Tiritiello, Benassai e Visconti nella linea difensiva a quattro; centrocampo invece a tre con Tumbarello, D’Alena e Mastalli; infine il tridente offensivo toscano dovrebbe vedere in campo Bruzzaniti, Bianchimano e Semprini.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Recanatese Lucchese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Recanatese.

