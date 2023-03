Diretta/ Recanatese Montevarchi, streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA RECANATESE MONTEVARCHI: MARCHIGIANI FAVORITI!

Recanatese Montevarchi, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 marzo 2023 allo Stadio Nicola Tubaldi di Recanati, è una gara valida per la 34° giornata del girone B di Serie C. Punti importanti quelli in palio questo pomeriggio tra le due squadre, rispettivamente in lizza per i playoff e per la salvezza.

La Recanatese è dodicesima con 39 punti, a -4 punti dalla zona playoff. Sin qui nove vittorie, dodici pareggi e dodici sconfitte: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-2 contro il Rimini. Il Montevarchi, invece, è ultimo a quota 27 punti, a -4 punti dalla zona playout. Dopo un periodo positivo, i rossoblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-2 dall’Imolese.

RECANATESE MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Recanatese Montevarchi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE MONTEVARCHI

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Recanatese Montevarchi. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 4-4-2: Fallani, Marafini, Ferrante, Peretti, Ferretti, Senigagliesi, Morrone, Alfieri, Carpani, Sbaffo, Guidobaldi. Passiamo adesso ai toscani, il modulo è il 3-4-3: Giusti, Chiti, Gennari, Bertola, Cerasani, Amatucci, Mussis, Lischi, Perez, Kernezo, Italen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Recanatese favorita sul Montevarchi secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match al via tra pochi istanti grazie a Eurobet: la vittoria della Recanatese è a 2,15, il pareggio è a 2,90, mentre il successo del Montevarchi è a 3,30. Non si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,35. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,97 e 1,72.

