DIRETTA/ Recanatese Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA RECANATESE OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Recanatese e Olbia vede affrontarsi due formazioni che si schierano rispettivamente al sesto e 12esimo posto in classifica. La distanza di punti è soli 3 punti con ben 6 squadre a fare da scudo per separare le due formazioni. Padroni di casa che hanno ottenuto fino a questo momento 5 vittorie tre pareggi e quattro sconfitte in campionato con 16 gol realizzati e altrettanti subiti ponendo la differenza reti uguale a 0.

L’andamento in casa da parte dei giallorossi li vede aver raccolto solamente 8 dei 18 punti disponibili. L’andamento dei sardi in trasferta li posizionerebbe al quindicesimo posto avendo raccolto appena quattro punti dei 15 disponibili. I punti totali raccolti dall’Olbia risultano essere 15 frutto di quattro vittorie e tre pareggi; il miglior marcatore in casa Olbia risulta essere Daniele Ragatzu, con un gol dal dischetto e 3 su azione. (Marco Genduso)

RECANATESE OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Recanatese Olbia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Olbia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECANATESE OLBIA: MARCHIGIANI LANCIATI!

Recanatese Olbia, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Nicola Tubaldi Recanati, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto tra due squadre ambiziose e reduci da un buon filotto di risultati positivi.

La Recanatese occupa il sesto posto in classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 2-2 contro il Sestri Levante. L’Olbia, invece, è undicesimo con 15 punti, raccolti con quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. I sardi nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro la Lucchese.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE OLBIA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Recanatese Olbia, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-4-2: Meli, Longobardi, Ferrante, Peretti, Marinacci, Carpani, Morrone, Prisco, Senigaglia, Sbaffo, Melchiorri. Passiamo adesso alla compagine sarda, il modulo è il consueto 4-2-3-1: Rinaldi, Arboleda, Bellodi, Motolese, Fabbri, Dessena, Mameli, Contini, Biancu, Ragatzu, Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Recanatese leggermente favorita sull’Olbia secondo le quote per le scommesse. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria della Recanatese è a 2,20, il pareggio è a 2,95, mentre il successo dell’Olbia è a 3,20. L’Under 2,5 è a 1,55, mentre l’Over 2,5 paga 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,85 e 1,77.











