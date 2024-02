Diretta/ Recanatese Pontedera (risultato 0-0) streaming video tv: Egharevba! (4 febbraio 2024)

DIRETTA RECANATESE PONTEDERA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

Nelle Marche la partita tra Recanatese e Pontedera è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Pagliari partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito intorno al 4′ con un tiro-cross di Egharevba smanacciato dall’estremo difensore avversario Ciocci. Ecco le formazioni ufficiali: RECANATESE (4-4-2) – Meli; Raimo, Shiba, Veltri, Longobardi; Egharevba, Fiorini, Morrone, Carpani; Lipari, Melchiorri. A disp.: Mascolo, Elbazar, Allievi, Prisco, Pelamatti,Guidobaldi, Raparo, Mazia, Rizzo, Ferretti, Peretti, Ahmetaj. All.: Pagliari. PONTEDERA (3-4-2-1) – Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Delpupo Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Benedetti, Peli, Delpupo, Cerretti, Selleri, Provenzano. All.: Canzi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

RECANATESE PONTEDERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Recanatese Pontedera sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Recanatese Pontedera sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SI GIOCA!

Diamo un’occhiata alla diretta di Recanatese Pontedera sotto un punto di vista numerico, dopotutto il calcio è fatto anche dai numeri: la Recanatese dimostra una tendenza a segnare una percentuale significativa dei suoi gol nella fase finale della partita, in particolare negli ultimi quindici minuti, con una percentuale del 24%. Il Pontedera invece dimostra una capacità di segnare in una percentuale considerevole nella fascia di tempo tra il 60esimo e il 75esimo minuto con una percentuale del 29%.

Però va notato che i padroni di casa non hanno ottenuto vittorie nelle ultime 10 partite, il che potrebbe indicare difficoltà generali nella gestione delle partite o nella ricerca degli spazi giusti Quando i toscani si portano in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta, mostrano una notevole capacità di mantenere questo risultato favorevole e vincere la partita nel 71% dei casi. Mentre per la Recanatese, se va in svantaggio per 1-0 , mostra una percentuale del 11% nel ribaltare le sorti della partita. Ultimi numeri prima delle formazioni ufficiali: quando il Pontedera va in svantaggio per 1-0 nei match in trasferta, ha una percentuale del 14% nel rimediare. (agg. Gianmarco Mannara)

RECANATESE PONTEDERA, OSPITI IN CALO

La diretta Recanatese Pontedera, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18:30, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone B. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro la Fermana. Questo ko ha aumentato il numero di gare senza vittorie per la Recanatese che è ora di undici risultati consecutivi.

Il Pontedera arriva da due sconfitte consecutive contro Cesena per 4-0 e Pontedera per 3-2. Risultati che hanno interrotto quella che era stata una striscia positiva di due successi di fila con le vittorie per 2-0 a Sestri Levante e 4-0 in casa contro la Fermana.

RECANATESE PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Pontedera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. Tra i pali Meli, difesa a tre con Peretti, Shiba e Morrone. A centrocampo spazio a Longobardi, Prisco, Carpani e infine Veltri. Tridente offensivo con Sbaffo, Lipari e Melchiorri.

Risponde il Pontedera con l’assetto tattico 3-4-2-1. In porta Ciocci, terzetto arretrato composto da Espeche, Martinelli e Guidi. Agiranno come esterni Perretta e Angori mentre Ignacchiti e Bendetti saranno in mediana. Delpupo e Ianesi supporteranno sulla trequarti il centravanti Ganz.

RECANATESE PONTEDERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Recanatese Pontedera danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bwin, l’1 fisso è dato a 2.95 mentre la X a 3.20.

L'Over 2.5 è quotato invece a 1.95 contro l'Under che si trova a 1.74. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 1.95.











