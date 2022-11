Diretta/ Recanatese Reggiana, streaming video tv: Sbaffo vs Montalto (Serie C)

DIRETTA RECANATESE REGGIANA: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Recanatese Reggiana, in diretta martedì 29 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Nicola Tubaldi Recanati, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Una gara importante per entrambe le formazioni, reduci da un buon avvio di stagione e intenzionate a confermarsi.

La Recanatese occupa il tredicesimo posto con 15 punti in quindici partite, frutto di tre vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dal pareggio per 1-1 contro il Montevarchi. La Reggiana, invece, è prima in classifica a quota 30 punti, raccolti grazie a nove vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Emiliani reduci da due vittorie di fila: 0-2 contro la Torres e 2-0 contro il Rimini.

RECANATESE REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE REGGIANA

Dopo aver presentato il match, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Recanatese Reggiana. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il classico 4-4-2: Fallani, Longobardi, Ferrante, Marafini, Quacquarelli, Ferretti, Alfieri, Raparo, Carpani, Ventola, Sbaffo. Passiamo adesso agli amaranto, schierati con il consueto 3-5-2: Venturi, Luciani, Cremonesi, Cauz, Libutti, Nardi, Rossi, Muroni, Guiebre, Montalto, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Recanatese Reggiana vedono leggermente avanti la formazione allenata da Diana. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Recanatese è a 3,05, il pareggio è quotato 3,10, mentre la vittoria della Reggiana è a 2,35. Non si profila una pioggia di reti: Under 2,5 a 1,45 e Over 2,5 a 2,55. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente 2,10 e 1,63.

