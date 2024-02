DIRETTA/ Recanatese Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (13 febbraio 2024)

DIRETTA RECANATESE RIMINI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a vedere per la diretta di Recanatese Rimini quali siano i testa a testa di questa partita. Ne troviamo appena quattro in tutta la storia: il primo, giocato nel giugno 2022, era valido per la poule scudetto di Serie D ed era terminato 2-2 in casa del Rimini, naturalmente le altre tre sfide fanno riferimento alle ultime due stagioni in Serie C e hanno fatto registrare due vittorie della Recanatese a fronte di un successo da parte della squadra romagnola, che si è imposta peraltro in casa marchigiana anche se all’epoca si era giocato all’Helvia Recina di Macerata.

Video/ Spal Recanatese (1-0) gol e highlights: nel segno di Antenucci! (Serie C, 9 febbraio 2024)

Era il novembre 2022: il gol decisivo lo aveva messo a segno Andrea Delcarro al 19’ minuto. Le altre due partite naturalmente sono andate in scena al Romeo Neri, e le ha vinte entrambe la Recanatese come già detto: molto bello il 2-3 dell’andata, all’inizio di ottobre, con un finale pazzo perché i giallorossi erano in vantaggio 2-0 dopo otto minuti ma erano stati ripresi da Davide Lamesta e Claudio Morra, ma questa seconda rete del Rimini, arrivata al 91’, non era bastata ai romagnoli per pareggiare perché un minuto più tardi Gianluca Longobardi aveva clamorosamente infilato il gol della vittoria ospite. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Rimini Cesena (0-2) gol e highlights: in rete Adamo e Shpendi! (Serie C, 9 febbraio 2024)

RECANATESE RIMINI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Rimini sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che coprono la programmazione del campionato di Serie C. Di conseguenza tutti gli abbonati potranno avere accesso a questo match selezionando il canale di riferimento – potrebbe essere necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio – ricordando ovviamente che sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, e che le gare di Serie C saranno fornite anche sulla piattaforma Now Tv.

DIRETTA/ Spal Recanatese (risultato finale 1-0): risolve Antenucci! (Serie C 9 febbraio 2024)

RECANATESE RIMINI: A CACCIA DI RISCATTO!

Recanatese Rimini, che è in diretta dallo stadio Nicola Tubaldi, si gioca alle ore 18:30 di martedì 13 febbraio: valida per la 26^ giornata nel girone B di Serie C 2023-2024, mette a confronto due squadre che hanno perso nell’ultimo turno ma hanno comunque situazioni diverse in classifica. La Recanatese è crollata dopo un buon avvio di stagione: sconfitta anche da una Spal che era in crisi, si trova adesso in piena zona playout e appare incapace di uscire dai guai, dunque ha bisogno necessariamente di una vittoria casalinga per riprendere la marcia verso la salvezza.

Il Rimini ha perso la sfida impossibile contro il Cesena, ma in termini generali non sta facendo male: l’obiettivo primario rimane la salvezza e da questo punto di vista i romagnoli restano in buona condizione per ottenerlo, potendo anzi guardare alla possibilità di andare a prendersi la qualificazione ai playoff. Adesso aspettiamo che la diretta di Recanatese Rimini prenda il via, ma nel frattempo dobbiamo fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE RIMINI

Nella diretta di Recanatese Rimini Giovanni Pagliari pensa a qualche modifica rispetto alla sconfitta di venerdì: in difesa Shiba e Veltri sono in ballottaggio con Rizzo e Peretti, sulle corsie laterali ecco Pelamatti per la sinistra con Allievi che può essere confermato a destra, mentre il tandem di centrocampo potrebbe prevedere almeno uno tra Prisco e Raparo, al posto di Fiorini o più probabilmente Morrone. Fasce “alte” con Carpani e Longobardi che restano comunque in vantaggio ma attenzione a Mazia, in attacco Ahmetaj o Guidobaldi per dare fiato a Sbaffo e Lipari.

Sarà un 5-3-2 quello del Rimini di Emanuele Troise: Colombi il portiere, poi Gigli, Pietrangeli e Lepri i difensori che saranno supportati dagli esterni Tofanari e Quacquarelli, che possono tornare titolari rispetto a venerdì. In mezzo al campo Leoncini e Garetto potrebbero giocare, da capire chi rimarrebbe fuori tra Jacopo Sala, Langella e Delcarro; per quanto riguarda invece i due che giocheranno in attacco, Morra e Cernigoi potrebbero essere in campo dal primo minuto perché anche il Rimini ha bisogno di ritrovare i gol e dunque si affiderebbe ai due potenziali titolari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA