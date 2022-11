Diretta/ Recanatese Rimini streaming video tv: Romagnoli per la scossa (Serie C)

DIRETTA RECANATESE RIMINI: PARTITA COMBATTUTA!

Recanatese Rimini, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. I romagnoli cercano la scossa dopo un buon inizio che li aveva proiettati verso la parte alta della classifica, è arrivata però una frenata con la sconfitta in casa contro il Pontedera e il pareggio sul campo della Torres, è poi successivamente arrivata una sconfitta in Coppa Italia contro il Vicenza.

La Recanatese invece sta vivendo un momento di ottimo livello, 3 vittorie nelle ultime 4 sfide disputate in campionato per la matricola marchigiana risalita ora a quota 14 punti fuori dalla zona play out. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo i play off di Serie D della passata stagione, con le due squadre che hanno pareggiato il primo giugno scorso per 2-2 in casa del Rimini, affrontandosi entrambe da vincitrici dei rispettivi gironi nel campionato di quarta serie.

RECANATESE RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Rimini, match che andrà in scena allo stadio Helvia Recina di Macerata. Per la Recanarese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli, Senigagliesi, Morrone, Raparo, Carpani, Ferretti, Sbaffo. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno; Panelli, Gigli, Haveri; Tofanari, Del Carro, Pasa, Rossetti, Laverone; Mencagli, Santini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











